Украина готовит новый проход военных кораблей через Керченский пролив

Украина готовит новый поход военных кораблей в Черное море через Керченский пролив. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. По его словам, очередной переход планируется осуществить «в самое ближайшее время», сообщает ТАСС, ссылаясь на интервью Турчинова «Би-би-си Украина».





«Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма», — заявил Турчинов.





Секретарь СНБО сказал, что Киев предлагает своим партнерам присоединиться к новому проходу через Керченский пролив. Он считает, что участие кораблей НАТО вынудило бы Россию считаться с международным правом. Однако Киев еще не получил ответа от Североатлантического альянса. «Но я надеюсь, что во время следующего прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив они [НАТО] хотя бы отправят к нам своих наблюдателей», — добавил Турчинов.