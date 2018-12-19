Украина готовит новый проход военных кораблей через Керченский пролив

Украина готовит новый поход военных кораблей в Черное море через Керченский пролив. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. По его словам, очередной переход планируется осуществить «в самое ближайшее время», сообщает ТАСС, ссылаясь на интервью Турчинова «Би-би-си Украина».
«Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма», — заявил Турчинов.
Секретарь СНБО сказал, что Киев предлагает своим партнерам присоединиться к новому проходу через Керченский пролив. Он считает, что участие кораблей НАТО вынудило бы Россию считаться с международным правом. Однако Киев еще не получил ответа от Североатлантического альянса. «Но я надеюсь, что во время следующего прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив они [НАТО] хотя бы отправят к нам своих наблюдателей», — добавил Турчинов.
«Будем приглашать представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других международных организаций, чтобы они присутствовали на наших кораблях для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил», — сказал он.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков в ответ на заявление Турчинова отметил, что Украина будет и дальше пытаться осуществлять провокации. «Вопрос в том, как они будут направлять военные корабли. Направят опять с нарушением границ России и с нарушением очевидных требований прохождения Керченского пролива? Пройти Керченский пролив — это не просто взял и поплыл: делается заявка, дается лоцман. Ведь ранее украинские корабли проходили и без нарушений, поэтому неизвестно [каким способом они намерены в следующий раз пройти через Керченский пролив], но провокации исключать нельзя», — сказал Цеков РБК.
25 ноября пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три судна Военно-морских сил Украины, нарушивших ранее границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ. В связи с инцидентом Совет национальной безопасности (СНБО) Украины и президент страны Петр Порошенко рекомендовали Верховной раде ввести военное положение в стране сроком на 60 дней. Украинский лидер заявил об «очередном акте неприкрытой агрессии» со стороны РФ. Позднее стало известно, что армия Украины была приведена в полную боевую готовность. 28 ноября украинский президент утвердил введение в 10 регионах страны военного положения сроком на 30 дней.