Захарова назвала преследование Бутиной в США актом политического шантажа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что обвиняемая в США россиянка Мария Бутина расценивается дипведомством как политическая заключенная. По мнению представителя российского МИД, заокеанские правоохранители специально преследуют Бутину, чтобы оказать давление на Россию и поддерживать русофобские настроения в американском обществе.
«Мы квалифицируем задержание, арест, заключение под стражу Бутиной как политическое давление, как акт политического шантажа, — заявила Захарова. — Убеждены, что уголовное дело против Бутиной связано исключительно со стремлением отдельных политических сил в США <...> хоть как-то использовать в этой ситуации — в подтверждение домыслов о некоем «вмешательстве» нашей страны в американские внутренние дела».
Захарова напомнила, что Бутина находится под стражей в США в очень плохих условиях: «Ее перевели в тюремный блок для особо опасных преступников, не выпускали из камеры по 22 часа в сутки, не оказывали необходимую медицинскую помощь». По словам дипломата, американцы намеренно создали тяжелые условия, чтобы сломить волю Бутиной, которая недавно согласилась сотрудничать со следствием. Захарова также подтвердила, что Россия продолжит «работу по скорейшему освобождению Бутиной и ее возвращению на родину».
Слухи о том, что Бутина может пойти на сделку со следствием, появились еще в начале декабря. Арестованная летом в Вашингтоне россиянка 14 декабря призналась в суде, что хотела навредить североамериканскому государству. По версии американских правоохранителей, она с 2015-го по 2018 год она была в преступном сговоре с бывшим членом Совета Федерации РФ Александром Торшином.
14 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что несмотря на признательные показания Бутиной, Россия все-равно будет добиваться ее освобождения. В тот же день отец Марии Валерий Бутин в разговоре с корреспондентом Daily Storm заявил, что вокруг решения его дочери пойти на сделку со следствием не следует раздувать шумихи, и нужно дождаться окончательного решения суда по этому делу.