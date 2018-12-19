Захарова назвала преследование Бутиной в США актом политического шантажа

Захарова напомнила, что Бутина находится под стражей в США в очень плохих условиях: «Ее перевели в тюремный блок для особо опасных преступников, не выпускали из камеры по 22 часа в сутки, не оказывали необходимую медицинскую помощь». По словам дипломата, американцы намеренно создали тяжелые условия, чтобы сломить волю Бутиной, которая недавно согласилась сотрудничать со следствием. Захарова также подтвердила, что Россия продолжит «работу по скорейшему освобождению Бутиной и ее возвращению на родину».