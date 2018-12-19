Госдума приняла большой законопроект о защите животных

Государственная дума России окончательно приняла законопроект об ответственном обращении с животными, который запрещает умерщвлять животных под каким бы то ни было предлогом, кроме прямых медицинских показаний, устраивать бои, натравливать животных на других зверей и на людей, кроме случаев необходимой обороны и законного использования служебных собак. Теперь нельзя избавиться от животного просто так — его надо передать новому владельцу или сдать в приют. Вводится запрет и на содержание диких зверей в квартирах, частных домах и на садовых участках. Под запрет подпадают контактные зоопарки и содержание животных в барах, кафе и ресторанах. В целом закон обязывает граждан обеспечивать питомцам необходимые условия жизни.





В законе указано, что животные — существа, способные испытывать эмоции и физические страдания, а человек отвечает за их судьбу. За жестокое обращение и нарушение новых введенных ограничений человеку может грозить до шести лет лишения свободы по статье 245 УК РФ.