Госдума приняла большой законопроект о защите животных

Государственная дума России окончательно приняла законопроект об ответственном обращении с животными, который запрещает умерщвлять животных под каким бы то ни было предлогом, кроме прямых медицинских показаний, устраивать бои, натравливать животных на других зверей и на людей, кроме случаев необходимой обороны и законного использования служебных собак. Теперь нельзя избавиться от животного просто так — его надо передать новому владельцу или сдать в приют. Вводится запрет и на содержание диких зверей в квартирах, частных домах и на садовых участках. Под запрет подпадают контактные зоопарки и содержание животных в барах, кафе и ресторанах. В целом закон обязывает граждан обеспечивать питомцам необходимые условия жизни.
В законе указано, что животные — существа, способные испытывать эмоции и физические страдания, а человек отвечает за их судьбу. За жестокое обращение и нарушение новых введенных ограничений человеку может грозить до шести лет лишения свободы по статье 245 УК РФ.
Зампред Госдумы Ольга Тимофеева подчеркнула, что этот закон мог бы еще долго лежать на полке, если бы не активная позиция зоозащитников, которые добивались его принятия. «Люди стояли под стенами Государственной думы неделями. Я впервые видела, чтобы люди требовали не отменить, а принять закон. Они были вовлечены в работу над законопроектом», — отметила Тимофеева.
Регламентируется и порядок обращения с безнадзорными животными. Теперь возможна только программа «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания», причем с неснимаемой меткой. После отлова бездомное животное немедленно должно быть передано в приют, а сам процесс отлова и выпуска на прежнее место обитания будет фиксироваться на видео. Запрещен отлов животных с данными владельцев (например, со специальными бирками на ошейниках), необходимо будет обеспечить возврат зверя владельцу, говорится на сайте Госдумы.
Документ также регламентирует создание и работу приютов для животных. Теперь их нельзя создавать в квартирах, также приюты должны будут в течение трех дней опубликовать информацию о поступившем к ним животном. Закон предусматривает, что подзаконными актами будут прописаны требования к приютам для животных, правила обращения с бездомными животными. Также будет утвержден перечень потенциально опасных собак и других животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях.
Дополнительно будут прописаны требования к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях, а также случаи, когда можно будет использовать домашних животных в предпринимательской деятельности.
Проект закона был внесен в Госдуму в 2010 году. На его принятие ушло восемь лет. В марте 2011 года он прошел первое чтение. Осенью 2016 года на важность закона обратил внимание президент России.