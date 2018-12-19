В Германии арестовали россиянина, подозреваемого в попытке провезти военные товары

Власти Германии арестовали 68-летнего россиянина Владимира Д. по подозрению в попытке незаконного экспорта в Россию товаров двойного назначения, пригодных для строительства ракет, на общую сумму 1,7 миллиона евро (примерно 131,5 миллиона рублей). Об этом сообщает Associated Press.





Россиянина задержали 18 декабря в немецком городе Карлсруэ. Он пытался скрыть имя реального получателя военных товаров, пишет издание. По информации немецких прокуроров, Владимир Д. как минимум дважды, в 2014-м и 2018 году, поставлял оборудование, которое предназначено для уплотнения деталей, относящихся в сфере авиационной и космической промышленности. Мужчине грозит от года до пяти лет тюрьмы, если его признают виновным в перевозке товаров двойного назначения в Россию, сообщает Associated Press.





13 декабря представители стран Европейского союза на саммите в Брюсселе единогласно поддержали решение на полгода продлить экономические санкции против России. Такое решение было принято из-за отсутствия прогресса в рализации Минских соглашений, сообщил глава Совета ЕС Дональд Туск.





В отношении России действуют несколько пакетов санкций Евросоюза: экономические, ограничительные меры по отношению к отдельным гражданам РФ, а также санкции по Крыму. Экономические санкции ЕС включают ограничение доступа на рынок капитала Евросоюза для пяти российских финансовых институтов с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных фирм. Кроме того, экономические ограничения подразумевают запрет на экспорт и импорт оружия, а также на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для Российской армии.