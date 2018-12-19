В Финляндии почтили память погибших в годы ВОВ советских военнопленных

Стенды с именами советских военнопленных, погибших в годы Второй мировой войны в Финляндии, были открыты в городке Пиексямяки на юге страны. В торжественной церемонии, прошедшей 17 декабря, приняли участие представители российского посольства в республике, члены Координационного совета организаций российских соотечественников, а также представители местной власти.
Фото с церемонии и стендами опубликованы на официальном сайте российского посольства в Финляндии. На мемориальных табличках высечены имена 2797 красноармейцев и их командиров, погибших в финском плену в 1941-1944 годах. Стенды были изготовлены силами волонтеров из НКО «Эпоха просвещения» и работниками Военного музея Карельского перешейка. Деньги на создание композиции были выделены в рамках президентского гранта по уходу и благоустройству могил советских военнослужащих, погибших в годы Второй мировой.
В Пиексямяки расположена одна из крупнейших братских могил советских воинов в Финляндии. В 1941 году там был создан лагерь для советских военнопленных. За три года (с 1941-го по 1944-й) от болезней и голода в нем погибли более 2500 советских граждан.
25 июня 1941 года Финляндия объявила войну СССР, вступив таким образом во Вторую мировую на стороне нацистской Германии в качестве ее союзника. До этого, в 1939-1940 годах, Финляндия в ходе Зимней войны с СССР потеряла часть территорий (Карелию, Карельский перешеек и некоторые другие) и уже во время ВОВ намеревалась вернуть их. В 1944 году Финляндия фактически прекратила сопротивляться Красной Армии, а в марте следующего года объявила войну уже Германии, хотя боестолкновения финских частей с вермахтом на территории скандинавской республики начались еще осенью 1944-го.
Всего за две войны с Финляндией СССР потерял несколько сотен тысяч человек убитыми. В настоящее время на территории Финляндской Республики расположено более 100 захоронений советских военнослужащих.