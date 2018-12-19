В Финляндии почтили память погибших в годы ВОВ советских военнопленных

25 июня 1941 года Финляндия объявила войну СССР, вступив таким образом во Вторую мировую на стороне нацистской Германии в качестве ее союзника. До этого, в 1939-1940 годах, Финляндия в ходе Зимней войны с СССР потеряла часть территорий (Карелию, Карельский перешеек и некоторые другие) и уже во время ВОВ намеревалась вернуть их. В 1944 году Финляндия фактически прекратила сопротивляться Красной Армии, а в марте следующего года объявила войну уже Германии, хотя боестолкновения финских частей с вермахтом на территории скандинавской республики начались еще осенью 1944-го.