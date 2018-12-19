Иконостас, лампада и Новый Завет: Кокорин и Мамаев в СИЗО обратились к Богу

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, обвиняемые в хулиганстве, в СИЗО «Бутырка» начали уделять больше времени духовному самообразованию. Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Борис Клин, посетивший спортсменов в СИЗО. По словам Клина, в камере Мамаева стоит самодельный иконостас из бумажных икон, горит лампада, футболист читает религиозную литературу. Кокорин рассказал, что изучает Новый Завет и ходит в церковь, расположенную на территории «Бутырки».
«Меня крестили, когда мне было три года. Можно сказать, с того дня я верующий человек. Но здесь, конечно, больше времени с Богом общаться. По поводу веры: мы здесь ее укрепляем и будем укреплять», — рассказал полузащитник «Краснодара», цитата по «Известиям». Мамаев сообщил, что в последний раз был на литургии две недели назад. Футболист хочет читать больше религиозной литературы и не возражает, если ему отправят книги в СИЗО.
«Суд за 15 минут рассмотрел четыре апелляционные жалобы на арест. Это суд? Их вообще нельзя к людям подпускать, — прокомментировал Мамаев вчерашнее решение Мосгорсуда оставить футболистов под арестом до 8 февраля. — Как будто я трех-четырех человек застрелил. Взять любого — что, ни у кого не было любовниц?! Что, никто не дрался?! Господь сказал: «Кто тут без греха?»
Александр Кокорин рассказал, что читает в следственном изоляторе Новый Завет. «Считаю, главное — как ты веришь. Передайте священнику, что я был бы рад чаще с ним общаться», — обратился Александр Кокорин к Борису Клину.
Павел Мамаев также пожаловался правозащитнику, что отправил своей жене пять писем, но она их не получила. «Они [письма] до нее не доходят, но опубликованы в интернете. При этом супруга говорит, что она туда их не выставляла», — поделился он. Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников заявил, что члены комиссии уже рекомендовали управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Москве проверить заявление футболиста.
18 декабря Мосгорсуд отказался отпустить из-под ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и приятеля спортсменов — Александра Протасовицкого. Все четверо обвиняются в хулиганстве, они останутся в СИЗО до 8 февраля.
11 октября Тверской суд арестовал футболиста «Зенита» Александра Кокорина и игрока «Краснодара» Павла Мамаева до 8 декабря. Футболистов обвинили по статье 116 УК (побои) и части 2 статьи 213 (хулиганство, совершенное организованной группой). Вместе с ними под стражу на два месяца был взят младший брат Кокорина Кирилл, а также приятель спортсменов Александр Протасовицкий. По версии следствия, молодые люди устроили 8 октября две драки в центре Москвы — на парковке у гостиницы «Пекин» и в «Кофемании» на Большой Никитской улице. В одном эпизоде пострадал водитель телеведущей федерального канала, а в другом досталось высокопоставленному чиновнику из Минпромторга.