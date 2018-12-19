Жириновский, Зюганов и Миронов предложили давать школьникам бесплатное молоко

Депутаты Госдумы предложили обеспечить школьников младших классов ежедневным бесплатным стаканом молока, кисломолочного продукта или натурального сока. Авторами инициативы выступили лидеры КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов, а также доктор сельскохозяйственных наук Владимир Кашин. Депутаты выразили обеспокоенность тем, что в последнее время потребление молока в рационе россиян снижается. Реализация законопроекта повлечет дополнительные расходы бюджета в размере 15,3 миллиарда рублей, посчитали авторы инициативы.
Поправки в федеральный закон «Об образовании» разработаны «в целях совершенствования организации питания учащихся, получающих начальное общее образование», говорится в опубликованной на сайте нижней палаты пояснительной записке к законопроекту.
В документе депутаты отмечают, что по пищевой ценности молоко — самый совершенный продукт, созданный самой природой, так как он удовлетворяет потребности растущего организма в белке, кальции и многих других необходимых веществах.
«Законопроект предусматривает ежедневное предоставление учащимся питьевого молока, кисломолочных продуктов или сока прямого отжима в индивидуальных упаковках за счет средств консолидированного бюджета РФ. Указанная продукция должна быть произведена исключительно из сырья российского происхождения», — сказано в документе.
Лидеры трех партий уверены, что упаковка питьевого молока объемом 200 миллилитров укрепит здоровье детей, особенно в период начальной школы. «Эффективность предложенного законопроектом регулирования подтверждается многолетним опытом реализации подобных программ во многих развитых и развивающихся странах мира, а также ряде субъектов РФ», — сказано в пояснении к законодательной инициативе.
Депутаты посчитали, что реализация законопроекта повлечет дополнительные расходы консолидированного бюджета в размере 15,3 миллиарда рублей на обеспечение молоком (из расчета 12,89 рублей за порцию). Если выдавать кисломолочные продукты, понадобится 14,78 миллиарда рублей (12,45 рублей за порцию). А выдача бесплатного стакана сока младшим школьникам потребует расходов в размере 17,15 миллиарда рублей (14,45 рублей за порцию).
Авторы поправок уверены, что их положительным результатом станет также формирование дополнительного спроса на отечественную сельскохозяйственную продукцию. Это будет способствовать увеличению объемов ее производства, повышению ее качества, модернизации предприятий молочной и садоводческой отраслей и, как следствие, увеличению налоговых доходов бюджета, резюмируют депутаты.