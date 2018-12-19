Жириновский, Зюганов и Миронов предложили давать школьникам бесплатное молоко

Лидеры трех партий уверены, что упаковка питьевого молока объемом 200 миллилитров укрепит здоровье детей, особенно в период начальной школы. «Эффективность предложенного законопроектом регулирования подтверждается многолетним опытом реализации подобных программ во многих развитых и развивающихся странах мира, а также ряде субъектов РФ», — сказано в пояснении к законодательной инициативе.

Депутаты посчитали, что реализация законопроекта повлечет дополнительные расходы консолидированного бюджета в размере 15,3 миллиарда рублей на обеспечение молоком (из расчета 12,89 рублей за порцию). Если выдавать кисломолочные продукты, понадобится 14,78 миллиарда рублей (12,45 рублей за порцию). А выдача бесплатного стакана сока младшим школьникам потребует расходов в размере 17,15 миллиарда рублей (14,45 рублей за порцию).





Авторы поправок уверены, что их положительным результатом станет также формирование дополнительного спроса на отечественную сельскохозяйственную продукцию. Это будет способствовать увеличению объемов ее производства, повышению ее качества, модернизации предприятий молочной и садоводческой отраслей и, как следствие, увеличению налоговых доходов бюджета, резюмируют депутаты.