«СССР рухнул и потому, что не давали слушать Beatles»: сенатор заявил, что нельзя запрещать фильмы-«троянские кони»

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил на круглом столе СФ, что с помощью продуктов, замаскированных под культуру, — фильмов, музыки — США идеологически обрабатывают россиян. В разговоре с Daily Storm Климов высказал мнение, что неуемно запрещать таких «троянских коней» нельзя, это сделает их более популярными и даст обратный эффект. Борьба с Beatles или Led Zeppelin в СССР способствовала развалу государства и идеализации Запада в глазах советских людей, считает Климов. Сенатор привел в пример один из современных американских фильмов, который, по его мнению, является идеологически токсичным.
«Государство должно себя вести умно, а не так, как нам предлагают. Неуемное запретительство играет на руку только тем людям, которые ровно этого от нас и ждут. Советский Союз развалился в том числе потому, что большому количеству людей не давали слушать Beatles или Led Zeppelin, и они с удовольствием слушали все это по радио. Но по радио передавали не только музыку, а и новости, определенным образом структурированные, предлагали послушать людей, которые определенным образом оценивали Советский Союз, — рассуждает Климов. — Получилось поколение, которое считает, что жизнь за пределами Союза — это предел мечтаний».
Сенатор от Пермского края не призывает запрещать американские фильмы, но предлагает пристально следить за тем, что производит культурная индустрия США. По его мнению, «[к россиянам попадают] некие продукты, которые мимикрируют под культуру, под искусство, но, по сути, являются троянскими конями».
Андрей Климов не хочет «становиться кинокритиком» и конкретно называть, какие это произведения, но для Daily Storm сенатор все же назвал одну американскую картину, фильм про шпионов «Красный воробей».
«Фильм демонстрировался в том числе и у российских авиаперевозчиков. 2018 год, Голливуд. Посмотрите, о чем он там, как там показаны мы с вами, наши специальные службы, кто они такие, как американцы на этом фоне выглядят. Перечитайте, что сказал Кончаловский относительно цензуры и роли Пентагона в сценарной политике. Вспомните, что я говорил, что с начала 50-х — 60-х это все происходит», — посоветовал член СФ.
На круглом столе Совета Федерации Климов высказался жестче:
«Мы не можем сидеть сложа руки и наблюдать, как заморские русофобы лишают нас духовных традиций, трансформируют граждан культурной сверхдержавы в бесполые существа, Иванов, не помнящих родства, жадно поглощающих идеологически токсичные, псевдокультурные импортные фастфуды», — подчеркнул сенатор.
Член верхней палаты пояснил Daily Storm, что в его представлении должно делать государство с произведениями, идущими к российскому зрителю из-за рубежа:
«Первое. Внимательно следить за тем, что делают наши так называемые партнеры, потому что они делают это, не скрывая уже. Второе. Проявлять режим наибольшего благоприятствования не ко всем произведениям, которые идут извне. И это не означает цензуру. Третье. Поощрять и поддерживать отечественную культуру, в том числе массовую культуру. И последнее, мы не должны стесняться того, что мы культурная сверхдержава, поэтому то лучшее, что у нас есть, должно с помощью государства активно распространяться по всему миру, не навязываться, а распространяться», — подчеркнул Андрей Климов.
Сенатор уточнил, что поддерживаться должны только творчески профессиональные отечественные продукты, а не вульгарно-патриотические или все подряд.