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«СССР рухнул и потому, что не давали слушать Beatles»: сенатор заявил, что нельзя запрещать фильмы-«троянские кони»
Daily Storm уточнил у члена Совфеда Андрея Климова, какие культурные продукты вредны для России
Новости

«СССР рухнул и потому, что не давали слушать Beatles»: сенатор заявил, что нельзя запрещать фильмы-«троянские кони»

Daily Storm уточнил у члена Совфеда Андрея Климова, какие культурные продукты вредны для России

Андрей Климов Фото: © council.gov.ru

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил на круглом столе СФ, что с помощью продуктов, замаскированных под культуру, — фильмов, музыки — США идеологически обрабатывают россиян. В разговоре с Daily Storm Климов высказал мнение, что неуемно запрещать таких «троянских коней» нельзя, это сделает их более популярными и даст обратный эффект. Борьба с Beatles или Led Zeppelin в СССР способствовала развалу государства и идеализации Запада в глазах советских людей, считает Климов. Сенатор привел в пример один из современных американских фильмов, который, по его мнению, является идеологически токсичным. 


«Государство должно себя вести умно, а не так, как нам предлагают. Неуемное запретительство играет на руку только тем людям, которые ровно этого от нас и ждут. Советский Союз развалился в том числе потому, что большому количеству людей не давали слушать Beatles или Led Zeppelin, и они с удовольствием слушали все это по радио. Но по радио передавали не только музыку, а и новости, определенным образом структурированные, предлагали послушать людей, которые определенным образом оценивали Советский Союз, — рассуждает Климов. Получилось поколение, которое считает, что жизнь за пределами Союза это предел мечтаний»


Сенатор от Пермского края не призывает запрещать американские фильмы, но предлагает пристально следить за тем, что производит культурная индустрия США. По его мнению, «[к россиянам попадают] некие продукты, которые мимикрируют под культуру, под искусство, но, по сути, являются троянскими конями».


Андрей Климов не хочет «становиться кинокритиком» и конкретно называть, какие это произведения, но для Daily Storm сенатор все же назвал одну американскую картину, фильм про шпионов «Красный воробей».


«Фильм демонстрировался в том числе и у российских авиаперевозчиков. 2018 год, Голливуд. Посмотрите, о чем он там, как там показаны мы с вами, наши специальные службы, кто они такие, как американцы на этом фоне выглядят. Перечитайте, что сказал Кончаловский относительно цензуры и роли Пентагона в сценарной политике. Вспомните, что я говорил, что с начала 50-х — 60-х это все происходит», — посоветовал член СФ.


На круглом столе Совета Федерации Климов высказался жестче:


«Мы не можем сидеть сложа руки и наблюдать, как заморские русофобы лишают нас духовных традиций, трансформируют граждан культурной сверхдержавы в бесполые существа, Иванов, не помнящих родства, жадно поглощающих идеологически токсичные, псевдокультурные импортные фастфуды», — подчеркнул сенатор.


Член верхней палаты пояснил Daily Storm, что в его представлении должно делать государство с произведениями, идущими к российскому зрителю из-за рубежа:


«Первое. Внимательно следить за тем, что делают наши так называемые партнеры, потому что они делают это, не скрывая уже. Второе. Проявлять режим наибольшего благоприятствования не ко всем произведениям, которые идут извне. И это не означает цензуру. Третье. Поощрять и поддерживать отечественную культуру, в том числе массовую культуру. И последнее, мы не должны стесняться того, что мы культурная сверхдержава, поэтому то лучшее, что у нас есть, должно с помощью государства активно распространяться по всему миру, не навязываться, а распространяться», — подчеркнул Андрей Климов. 


Сенатор уточнил, что поддерживаться должны только творчески профессиональные отечественные продукты, а не вульгарно-патриотические или все подряд. 