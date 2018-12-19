«СССР рухнул и потому, что не давали слушать Beatles»: сенатор заявил, что нельзя запрещать фильмы-«троянские кони»

«Государство должно себя вести умно, а не так, как нам предлагают. Неуемное запретительство играет на руку только тем людям, которые ровно этого от нас и ждут. Советский Союз развалился в том числе потому, что большому количеству людей не давали слушать Beatles или Led Zeppelin, и они с удовольствием слушали все это по радио. Но по радио передавали не только музыку, а и новости, определенным образом структурированные, предлагали послушать людей, которые определенным образом оценивали Советский Союз, — рассуждает Климов. — Получилось поколение, которое считает, что жизнь за пределами Союза — это предел мечтаний».





Сенатор от Пермского края не призывает запрещать американские фильмы, но предлагает пристально следить за тем, что производит культурная индустрия США. По его мнению, «[к россиянам попадают] некие продукты, которые мимикрируют под культуру, под искусство, но, по сути, являются троянскими конями».





Андрей Климов не хочет «становиться кинокритиком» и конкретно называть, какие это произведения, но для Daily Storm сенатор все же назвал одну американскую картину, фильм про шпионов «Красный воробей».