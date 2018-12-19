Трамп приказал вывести американские войска из Сирии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя приказ Трампа о выводе американских военных из Сирии, предположил, что Вашингтон может продолжить действовать в этой стране через своих союзников, в том числе «неофициальных и сомнительных». «Не исключаю, что эффектный жест с уходом американцев из Сирии действительно будет сделан. Но поменяет ли это что-то в политической и военной обстановке в Сирии — очень большой вопрос», — написал он в Facebook.





Зампред думского комитета по обороне Александр Шерин считает: США могут готовить этот сценарий, чтобы оказаться вне подозрений. «Потому что это делается демонстративно, вот такие заявления, и с чего бы это вдруг такая любезность со стороны американских властей», — цитирует депутата РИА Новости.





Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Страна фактически разделена на две части — треть территорий находится под контролем проамериканских Демократических сил Сирии (ДСС), организованных коалицией США группировок, состоящих из арабов и курдов. ДСС владеют почти всеми землями к востоку от реки Евфрат.





Военное вмешательство Вашингтона в сирийские события, не одобренное правительством Сирии, началось в сентябре 2014 года в рамках военной операции коалиции США против «Исламского государства».