Трамп приказал вывести американские войска из Сирии

Президент США Дональд Трамп приказал вывести весь американский воинский контингент из Сирии, сообщает Bloomberg, ссылаясь на американского чиновника. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Соединенные Штаты уже приступили к выводу войск.
«Мы начали возвращать войска США [на родину], переходя к следующему этапу данной кампании», — цитирует ТАСС письменное заявление пресс-секретаря Белого дома.
При этом победа над «Исламским государством» (организация запрещена в РФ) не означает, что коалиция во главе с США по борьбе с ИГ в Сирии и Ираке перестанет существовать. Вашингтон и его союзники по-прежнему будут готовы вернуться и защищать американские интересы в случае необходимости, подчеркнула Сара Сандерс. «Мы продолжим работать вместе, чтобы лишить радикальных исламских террористов территории, финансирования, поддержки и способов проникновения через наши границы», — сказала она, цитата по РИА Новости.
Сотрудников Госдепартамента США эвакуируют из Сирии в течение суток, а американских военных — в срок от 60 до 100 дней, пишет Reuters, ссылаясь на официальный источник в Штатах.
Ранее 19 декабря Дональд Трамп заявил, что США победили «Исламское государство» в Сирии. «Мы победили ИГ в Сирии, это была единственная причина оставаться в этой стране во время моего президентского срока», — написал Трамп в Twitter.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя приказ Трампа о выводе американских военных из Сирии, предположил, что Вашингтон может продолжить действовать в этой стране через своих союзников, в том числе «неофициальных и сомнительных». «Не исключаю, что эффектный жест с уходом американцев из Сирии действительно будет сделан. Но поменяет ли это что-то в политической и военной обстановке в Сирии — очень большой вопрос», — написал он в Facebook.
Зампред думского комитета по обороне Александр Шерин считает: США могут готовить этот сценарий, чтобы оказаться вне подозрений. «Потому что это делается демонстративно, вот такие заявления, и с чего бы это вдруг такая любезность со стороны американских властей», — цитирует депутата РИА Новости.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Страна фактически разделена на две части — треть территорий находится под контролем проамериканских Демократических сил Сирии (ДСС), организованных коалицией США группировок, состоящих из арабов и курдов. ДСС владеют почти всеми землями к востоку от реки Евфрат.
Военное вмешательство Вашингтона в сирийские события, не одобренное правительством Сирии, началось в сентябре 2014 года в рамках военной операции коалиции США против «Исламского государства».