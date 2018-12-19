Глава ГИБДД Татарстана объяснил идею Минниханова об отмене скидок на штрафы

Начальник управления ГИБДД МВД по Татарстану Ленар Габдурахманов заявил, что с появлением 50-процентной скидки на оплату штрафов, которая действует в течение двух недель, водители стали чаще нарушать правила дорожного движения. Именно поэтому президент республики Рустам Минниханов выступил с инициативой отменить скидку на штрафы, объяснил Габдурахманов «Реальному времени».
«До введения нормы [50-процентная скидка при оплате штрафов ГИБДД] в Татарстане не существовало проблемы со взыскаемостью, до введения нормы была тенденция по снижению правонарушений», — рассказал глава ГИБДД по Татарстану. Однако после введения скидки количество нарушений выросло, особенно превышение скоростного режима от 20 до 40 километров в час. До введения скидки, в 2015 году, такие правонарушения составляли 70% от общего числа, сейчас — 94%.
«Поэтому мы не можем сказать, что из-за них растет число нарушений. Думаю, в этом ракурсе был поднят вопрос с отменой штрафов. Вопрос, конечно, нужно обсуждать с общественностью», — заявил он.
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству и парламенту республики выйти с инициативой в Москву, чтобы отменить 50-процентные скидки на штрафы за некоторые нарушения правил дорожного движения. Президент республики считает поблажку для водителей бесполезной. Госдума ввела скидку, чтобы повысить собираемость штрафов, но, как утверждает Минниханов, это не помогло. Daily Storm пообщался с автоэкспертами, которые назвали инициативу казанского президента «мутной» и «вредной». Специалисты считают, что отмена дисконта приведет к тому, что еще больше людей перестанут платить штрафы.