Глава ГИБДД Татарстана объяснил идею Минниханова об отмене скидок на штрафы

Начальник управления ГИБДД МВД по Татарстану Ленар Габдурахманов заявил, что с появлением 50-процентной скидки на оплату штрафов, которая действует в течение двух недель, водители стали чаще нарушать правила дорожного движения. Именно поэтому президент республики Рустам Минниханов выступил с инициативой отменить скидку на штрафы, объяснил Габдурахманов «Реальному времени» .





«До введения нормы [50-процентная скидка при оплате штрафов ГИБДД] в Татарстане не существовало проблемы со взыскаемостью, до введения нормы была тенденция по снижению правонарушений», — рассказал глава ГИБДД по Татарстану. Однако после введения скидки количество нарушений выросло, особенно превышение скоростного режима от 20 до 40 километров в час. До введения скидки, в 2015 году, такие правонарушения составляли 70% от общего числа, сейчас — 94%.





«Поэтому мы не можем сказать, что из-за них растет число нарушений. Думаю, в этом ракурсе был поднят вопрос с отменой штрафов. Вопрос, конечно, нужно обсуждать с общественностью», — заявил он.



