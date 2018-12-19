США ввели санкции против Петрова и Боширова

США ввели санкции против 18 россиян и четырех медиа-компаний из России. Среди попавших под ограничения граждан РФ — Руслан Боширов (Анатолий Чепига) и Александр Петров (Александр Мишкин), которых Лондон подозревает в отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в сообщении министерства финансов США.





По информации Минфина США, 18 человек попали в очередной санкционный список, потому что они либо связаны с ГРУ, либо с принадлежащей российскому предпринимателю Евгению Пригожину ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», либо причастны к киберпреступлениям. Причем у большинства фигурантов списка отмечена связь с ГРУ — у 15 из 18 человек.



