США ввели санкции против Петрова и Боширова

США ввели санкции против 18 россиян и четырех медиа-компаний из России. Среди попавших под ограничения граждан РФ — Руслан Боширов (Анатолий Чепига) и Александр Петров (Александр Мишкин), которых Лондон подозревает в отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в сообщении министерства финансов США.
По информации Минфина США, 18 человек попали в очередной санкционный список, потому что они либо связаны с ГРУ, либо с принадлежащей российскому предпринимателю Евгению Пригожину ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», либо причастны к киберпреступлениям. Причем у большинства фигурантов списка отмечена связь с ГРУ — у 15 из 18 человек.
Часть попавших под санкции россиян США ранее называли «хакерами из ГРУ»: Виктора Нетышко, Бориса Антонова, Ивана Ермакова, Алексея Лукашева, Николая Козачека, Артема Малышева, Александра Осадчука, Алексея Потемкина и Анатолия Ковалева.
Также под ограничения попали медиа-компании «Федеральное агентство новостей», «Экономика сегодня», «Невские новости» и USA Really. Как отмечает Минфин США, первые три компании связаны с ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», а USA Really — с «Федеральным агентством новостей».
При этом Минфин США 19 декабря объявил, что в течение 30 дней исключит из санкционного списка En+, «Русал» и «ЕвроСибЭнерго» российского предпринимателя Олега Дерипаски. Ограничения продолжат действовать в отношении самого бизнесмена, его активы в этих компаниях останутся заморожены.
Британские власти считают, что экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Скрипаль в марте этого года отравили работники российских спецслужб. По версии следствия, совершившие покушение нанесли на ручку входной двери дома Скрипалей нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое и привело к тяжелому отравлению пострадавших. Скотленд-Ярд считает, что акцию проводили «агенты ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов по приказу Кремля. Британские правоохранители отмечали, что эти имена могут быть ненастоящими.
Россия все обвинения в свой адрес категорически отрицает. 12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что знает, кто такие Петров и Боширов и что они не причастны к попытке убийства Скрипаля. Он также призвал их дать интервью СМИ, чтобы они могли озвучить свою версию событий. 13 сентября Боширов и Петров в интервью RT заявили, что являются «бизнесменами средней руки» и что они действительно были в Солсбери в начале марта, но не с целью убийства Скрипаля, а чтобы посмотреть местную достопримечательность — огромный собор. Журналисты The Insider и Bellingcat утверждают, что Руслана Боширова на самом деле зовут Анатолий Чепига, а Александра Петрова — Александр Мишкин, они оба якобы сотрудники Главного управления Генштаба Вооруженных сил России.