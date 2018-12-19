В Крыму задержали участника бандформирования с 12 килограммами тротила — видео

Сотрудники Федеральной службы безопасности России 12 декабря при въезде в Крым задержали 57-летнего россиянина, причастного к деятельности националистического военизированного формирования «батальон имени Номана Челебиджихана» (связан с запрещенным в РФ «Меджлисом крымско-татарского народа»). Задержанный ранее организовал тайник с 12 килограммами тротила и 200 патронами к огнестрельному оружию.
Мужчину обвиняют в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ и боеприпасов. Весной 2018 года россиянин организовал в Крыму тайник с боеприпасами и взрывчатыми веществами, «чтобы использовать их при совершении противоправных действий на полуострове», пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение ФСБ.
«Батальон имени Номана Челебиджихана» подконтролен Ленуру Ислямову, причастному к подрыву линии электропередач (ЛЭП) в Херсонской области в ноябре 2015 года. Из-за подрыва ЛЭП в Херсонской области прекратились поставки электроэнергии из Украины в Крым. Тогда без света остались почти два миллиона человек, до мая 2016 года в республике действовал режим ЧС из-за дефицита электроэнергии. По версии следствия, к подрыву причастны бывшие руководители «Меджлиса крымско-татарского народа».
Кроме того, после присоединения Крыма к России участники «Крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана», известного также как «Аскер», блокировали пропуск грузовых автомобилей.