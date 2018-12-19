В Крыму задержали участника бандформирования с 12 килограммами тротила — видео

Сотрудники Федеральной службы безопасности России 12 декабря при въезде в Крым задержали 57-летнего россиянина, причастного к деятельности националистического военизированного формирования «батальон имени Номана Челебиджихана» (связан с запрещенным в РФ «Меджлисом крымско-татарского народа»). Задержанный ранее организовал тайник с 12 килограммами тротила и 200 патронами к огнестрельному оружию.





Мужчину обвиняют в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ и боеприпасов. Весной 2018 года россиянин организовал в Крыму тайник с боеприпасами и взрывчатыми веществами, «чтобы использовать их при совершении противоправных действий на полуострове», пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение ФСБ.