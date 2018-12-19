Путин отменил ограничения на предоставление политубежища

Президент России Владимир Путин отменил ряд ограничений на предоставление убежища политическим беженцам в России. Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее запрещалось предоставлять убежище иностранцам и лицам без гражданства, которых преследуют за действия, признаваемые в России преступлением.





Кроме того, ранее запрет действовал в отношении иностранцев и лиц без гражданства, виновных или обвиняемых в совершении преступлений в России, а также виновных «в совершении действий, противоречащих целям и принципам ООН». Также ограничение касалось просителей из стран с развитыми институтами в области защиты прав человека. Министерство иностранных дел России должно было составлять список таких стран каждый год, но президент отменил эту обязанность своим указом.