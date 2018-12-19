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Путин отменил ограничения на предоставление политубежища
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Путин отменил ограничения на предоставление политубежища

Ранее запрещалось предоставлять убежище иностранцам, которых преследуют за действия, признаваемые в России преступлением

Президент России Владимир Путин отменил ряд ограничений на предоставление убежища политическим беженцам в России. Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее запрещалось предоставлять убежище иностранцам и лицам без гражданства, которых преследуют за действия, признаваемые в России преступлением.


Кроме того, ранее запрет действовал в отношении иностранцев и лиц без гражданства, виновных или обвиняемых в совершении преступлений в России, а также виновных «в совершении действий, противоречащих целям и принципам ООН». Также ограничение касалось просителей из стран с развитыми институтами в области защиты прав человека. Министерство иностранных дел России должно было составлять список таких стран каждый год, но президент отменил эту обязанность своим указом.


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«Подписанный президентом РФ указ снял установленные 20 лет назад ограничения, не позволявшие предоставлять убежище политическим беженцам. При этом, безусловно, решения в дальнейшем будут приниматься индивидуально, в каждом конкретном случае с учетом государственных интересов РФ», — сообщает пресс-служба Кремля.


В сообщении также поясняется, что искать убежище в других странах людей вынуждают нарушения прав человека, притеснения журналистов и общественных деятелей, а также «события, происходящие в последнее время в мире».


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