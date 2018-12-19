Путин отменил ограничения на предоставление политубежища

Президент России Владимир Путин отменил ряд ограничений на предоставление убежища политическим беженцам в России. Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее запрещалось предоставлять убежище иностранцам и лицам без гражданства, которых преследуют за действия, признаваемые в России преступлением.
Кроме того, ранее запрет действовал в отношении иностранцев и лиц без гражданства, виновных или обвиняемых в совершении преступлений в России, а также виновных «в совершении действий, противоречащих целям и принципам ООН». Также ограничение касалось просителей из стран с развитыми институтами в области защиты прав человека. Министерство иностранных дел России должно было составлять список таких стран каждый год, но президент отменил эту обязанность своим указом.
«Подписанный президентом РФ указ снял установленные 20 лет назад ограничения, не позволявшие предоставлять убежище политическим беженцам. При этом, безусловно, решения в дальнейшем будут приниматься индивидуально, в каждом конкретном случае с учетом государственных интересов РФ», — сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении также поясняется, что искать убежище в других странах людей вынуждают нарушения прав человека, притеснения журналистов и общественных деятелей, а также «события, происходящие в последнее время в мире».