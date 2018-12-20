Песков: ограничение высказываний в интернете нельзя доводить до маразма

Законы о защите чести и достоинства, даже касающиеся государства, нельзя доводить до маразма. В случае «перегибов» в законотворческий процесс может вмешаться лично президент РФ Владимир Путин, как он делал и раньше, предлагая изменения к законам, заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал предложенные двумя сенаторами и депутатом Госдумы на прошлой неделе поправки к КоАП РФ, согласно которым за «явное выражение в Сети неуважения к обществу, государству и Конституции» грозит арест на 15 суток.
«Что касается правоприменительной практики разных законов, которые направлены на защиту чести и достоинства, основ государственности и так далее, то, безусловно, в тех случаях, когда это приводит к тем самым маразмам, о которых мы уже говорили, конечно, необходима реакция», — заявил Песков в интервью телеканалу «Россия-24», комментируя предложенный членами парламента законопроект о наказании за «неуважение к государству».
Представитель Кремля заметил, что корректировки к таким законопроектам могут исходить непосредственно от главы государства: «Вы знаете, что такая реакция наступает. В том числе по итогам бесед с нашими правоохранителями, правозащитниками президент неоднократно выступал с предложениями о внесении изменений в те или иные законы».
Ранее Госдума приняла в третьем чтении поправки к статье 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Также был принят законопроект о введение максимального наказания в виде ареста на 15 суток за первое правонарушение такого рода. Изменения предложил президент РФ Владимир Путин в октябре этого года. Глава государства предложил уголовно наказывать граждан по части 1 статьи 282 только в случае повторного преступления в течение года, а в первый раз ограничиваться арестом, штрафом или обязательными работами.
12 декабря сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы Владимир Вяткин внесли в Госдуму два законопроекта, один из которых вводит наказание за публикацию заведомо ложной информации под видом достоверной, если это действие несет угрозу гражданам или провоцирует массовые беспорядки. Вторая инициатива предусматривает до 15 суток ареста для граждан за явное выражение в Сети неуважения к обществу, государству и Конституции. Как выяснил Daily Storm, статьи, предусматривающие наказание за такие действия, уже существуют в кодексах РФ, причем с значительно более точными формулировками.