Песков: ограничение высказываний в интернете нельзя доводить до маразма

«Что касается правоприменительной практики разных законов, которые направлены на защиту чести и достоинства, основ государственности и так далее, то, безусловно, в тех случаях, когда это приводит к тем самым маразмам, о которых мы уже говорили, конечно, необходима реакция», — заявил Песков в интервью телеканалу «Россия-24», комментируя предложенный членами парламента законопроект о наказании за «неуважение к государству».





Представитель Кремля заметил, что корректировки к таким законопроектам могут исходить непосредственно от главы государства: «Вы знаете, что такая реакция наступает. В том числе по итогам бесед с нашими правоохранителями, правозащитниками президент неоднократно выступал с предложениями о внесении изменений в те или иные законы».