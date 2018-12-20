В Кремле рассказали, почему Путин не пользуется мобильным телефоном

«Вы не забывайте, что иметь смартфон - это такой добровольный эксгибиционизм, полная прозрачность. Вы заведомо, беря в руки смартфон, ставите галочку, что я готов выставлять все на всеобщий показ», — заявил Песков в интервью телеканалу «Россия-24». По словам представителя Кремля, подобное недопустимо для президента любой страны, а уж тем более России. Для связи глава государства пользуется телефонами закрытой государственной связи, рассказал Песков, и добавил, что «они-то переживут любые смартфоны».





Информацию президент также получает частично на бумаге, но есть и электронные варианты докладов для Путина, сообщил Песков. «Папки с распечатками существуют, существуют дайджесты, которые делаются на бумаге, телевизионные дайджесты, которые делаются на электронных носителях. Но и сам президент может в компьютере посмотреть, интернет, традиционно, и телевизор», — отметил он.