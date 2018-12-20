В Кремле рассказали, почему Путин не пользуется мобильным телефоном

Президент РФ Владимир Путин не пользуется мобильным телефоном, поскольку иметь смартфон сейчас означает выставить себя и свою деятельность на всеобщее обозрение, чего глава государства позволить себе не может. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, для нужд Путина достаточно телефонов закрытой правительственной связи. Также представитель Кремля отметил, что часть информации президент получает из распечаток и бумажных дайджестов.
«Вы не забывайте, что иметь смартфон - это такой добровольный эксгибиционизм, полная прозрачность. Вы заведомо, беря в руки смартфон, ставите галочку, что я готов выставлять все на всеобщий показ», — заявил Песков в интервью телеканалу «Россия-24». По словам представителя Кремля, подобное недопустимо для президента любой страны, а уж тем более России. Для связи глава государства пользуется телефонами закрытой государственной связи, рассказал Песков, и добавил, что «они-то переживут любые смартфоны».
Информацию президент также получает частично на бумаге, но есть и электронные варианты докладов для Путина, сообщил Песков. «Папки с распечатками существуют, существуют дайджесты, которые делаются на бумаге, телевизионные дайджесты, которые делаются на электронных носителях. Но и сам президент может в компьютере посмотреть, интернет, традиционно, и телевизор», — отметил он.
В октябре этого года американское издание New York Times сообщило, что разведка США считает значительным риском для информационной безопасности страны тот факт, что глава Белого дома Дональд Трамп пользуется незащищенными телефонами, которые предположительно прослушиваются китайскими и российскими шпионами. По информации издания, президента неоднократно пытались убедить перейти на защищенные линии и устройства, однако Трамп не торопится расставаться с несколькими своими айфонами.
Президент РФ Владимир Путин лично заявлял, что у него нет смартфона, в феврале этого года. «Вы сказали, что у всех смартфоны есть, а у меня нет смартфона. И у вас нет, видите. А говорите, у всех есть», — сказал тогда глава Кремля президенту научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку, который в своем выступлении отметил, что смартфоны есть у каждого.