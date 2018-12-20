Германия призвала Россию вернуть трофеи Второй мировой

Германия намерена продолжать переговоры с Россией по поводу возвращения культурных ценностей, вывезенных с немецких земель после Второй мировой войны. Берлин вновь призвал Москву вернуть исторические предметы искусства в обмен на возвращение российского культурного наследия на территории ФРГ, однако сейчас в диалоге пауза, которая не прекратится до нормализации отношений между странами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на посольство Германии в Москве и спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.
«Федеральное правительство Германии продолжает усилия по достижению мирного решения вопроса о репатриации культурного наследия и будет настаивать на проведении переговоров с представителями правительства РФ. Мы убеждены, что культурные объекты, воплощающие выдающиеся достижения нации и составляющие часть ее истории и самобытности, не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери», — заявили в посольстве ФРГ, ссылаясь на слова уполномоченного по вопросам культуры и СМИ Германии.
По мнению немецкой стороны, их право на вывезенные из Германии объекты подтверждается признанными международно Гаагскими правилами ведения войны от 1907 года. В России относительно этих предметов действует другой закон «О ценностях, перемещенных в РФ в результате Второй мировой войны и ее последствий», принятый в 1998 году, согласно которому большинство из них теперь являются культурным наследием России и не могут быть вывезены за границы государства или переданы другим странам.
Кроме того, ведению какого-либо диалога об обмене взятыми в ходе Второй мировой войны культурными ценностями мешает и общая политическая обстановка, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. «В нынешних условиях, когда Россия находится в европейском санкционном режиме, когда нет настоящей атмосферы доверия между странами политического диалога, вести такой разговор бессмысленно», — подчеркнул он. Швыдкой также напомнил, что СССР вернул Германии более 1,6 миллиона культурных объектов, а немецкая сторона из сотен тысяч захваченных памятников истории передала обратно лишь несколько десятков.
Основными объектами, которые Берлин надеется вернуть, являются находки археолога Генриха Шлимана, обнаружившего историческую Трою, и Эберсвальдский клад — собрание золотых предметов и украшений, которые историки относят к X-IX веку до нашей эры. Сейчас обе коллекции хранятся в России — они распределены между Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Эрмитажем и периодически демонстрируются на различных выставках.