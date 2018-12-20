Германия призвала Россию вернуть трофеи Второй мировой

«Федеральное правительство Германии продолжает усилия по достижению мирного решения вопроса о репатриации культурного наследия и будет настаивать на проведении переговоров с представителями правительства РФ. Мы убеждены, что культурные объекты, воплощающие выдающиеся достижения нации и составляющие часть ее истории и самобытности, не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери», — заявили в посольстве ФРГ, ссылаясь на слова уполномоченного по вопросам культуры и СМИ Германии.





По мнению немецкой стороны, их право на вывезенные из Германии объекты подтверждается признанными международно Гаагскими правилами ведения войны от 1907 года. В России относительно этих предметов действует другой закон «О ценностях, перемещенных в РФ в результате Второй мировой войны и ее последствий», принятый в 1998 году, согласно которому большинство из них теперь являются культурным наследием России и не могут быть вывезены за границы государства или переданы другим странам.





Кроме того, ведению какого-либо диалога об обмене взятыми в ходе Второй мировой войны культурными ценностями мешает и общая политическая обстановка, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. «В нынешних условиях, когда Россия находится в европейском санкционном режиме, когда нет настоящей атмосферы доверия между странами политического диалога, вести такой разговор бессмысленно», — подчеркнул он. Швыдкой также напомнил, что СССР вернул Германии более 1,6 миллиона культурных объектов, а немецкая сторона из сотен тысяч захваченных памятников истории передала обратно лишь несколько десятков.