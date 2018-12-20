В Мосгордуме предложили удвоить штраф за неоплату парковки

«В настоящий момент размер <...> штрафа за неоплату размещения транспортного средства на платной городской парковке <...> составляет 2500 рублей, что не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности», — комментируют авторы законопроекта свою инициативу. Они также приводят цифры стоимости парковки: от 960 до 7140 рублей в сутки на платной парковке, в капитальном паркинге вне улично-дорожной сети — от 1200 до 14 400 рублей. Успешность подобных парковок они считают доказательством экономической обоснованности увеличения штрафа.





Законопроект внесен в Мосгордуму «в первоочередном порядке». Подобная формулировка обычно означает, что принятие инициативы весьма вероятно.





Автомобилистов ждут и другие изменения: в ГИБДД рассказали, что готовы перейти со следующего года на электронные медицинские справки для обучающихся водителей. На экзамен можно будет приходить с одним паспортом — свидетельства об окончании курсов с 2019 года будут заноситься в электронную базу Рособрнадзора.





Иностранцев, получивших вид на жительство в России, обяжут проходить российские экзамены и возможное дополнительное обучение в автошколе. Начальник отделения экзаменационной работы Госавтоинспекции Николай Гиляков уточнил, что дополнительные курсы понадобятся только водителям категории C и D. Временно находящихся в России это новшество не коснется. Кроме того, вождение транспорта категории D могут открыть для граждан, не имеющих стажа в других категориях. Поправки к законам уже направлены в правительство РФ.





Также глава ГИБДД России Михаил Черников назвал хорошей идеей ввести повторную сдачу экзаменов для автомобилистов, заменяющих водительское удостоверение (раз в десять лет). По его словам, инициатива потребует серьезной проработки и крупных затрат ресурсов, а экзамены могут быть введены как добровольные.