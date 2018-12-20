В Мосгордуме предложили удвоить штраф за неоплату парковки

В Мосгордуму внесли законопроект поправок к московскому КоАП, согласно которому предлагается повысить штраф за неоплаченное использование платных парковок до пяти тысяч рублей. По словам авторов инициативы, текущий размер штрафа в 2,5 тысячи рублей «не отражает степень общественной опасности» неоплаченной парковки. Помимо этого, в ГИБДД также рассказали о грядущих изменениях, которые будут касаться правил допуска граждан за руль: медицинские справки будут выдавать в электронном виде, а иностранцев в России заставят сдавать на российские права. Для обычных россиян в ведомстве рассматривают введение повторных добровольных экзаменов на знание правил дорожного движения (ПДД) при замене прав один раз в 10 лет. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Черникова.
«В настоящий момент размер <...> штрафа за неоплату размещения транспортного средства на платной городской парковке <...> составляет 2500 рублей, что не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности», — комментируют авторы законопроекта свою инициативу. Они также приводят цифры стоимости парковки: от 960 до 7140 рублей в сутки на платной парковке, в капитальном паркинге вне улично-дорожной сети — от 1200 до 14 400 рублей. Успешность подобных парковок они считают доказательством экономической обоснованности увеличения штрафа.
Законопроект внесен в Мосгордуму «в первоочередном порядке». Подобная формулировка обычно означает, что принятие инициативы весьма вероятно.
Автомобилистов ждут и другие изменения: в ГИБДД рассказали, что готовы перейти со следующего года на электронные медицинские справки для обучающихся водителей. На экзамен можно будет приходить с одним паспортом — свидетельства об окончании курсов с 2019 года будут заноситься в электронную базу Рособрнадзора.
Иностранцев, получивших вид на жительство в России, обяжут проходить российские экзамены и возможное дополнительное обучение в автошколе. Начальник отделения экзаменационной работы Госавтоинспекции Николай Гиляков уточнил, что дополнительные курсы понадобятся только водителям категории C и D. Временно находящихся в России это новшество не коснется. Кроме того, вождение транспорта категории D могут открыть для граждан, не имеющих стажа в других категориях. Поправки к законам уже направлены в правительство РФ.
Также глава ГИБДД России Михаил Черников назвал хорошей идеей ввести повторную сдачу экзаменов для автомобилистов, заменяющих водительское удостоверение (раз в десять лет). По его словам, инициатива потребует серьезной проработки и крупных затрат ресурсов, а экзамены могут быть введены как добровольные.
В Москве с 15 декабря изменились тарифы и правила платной парковки: в пределах Садового кольца один час парковки подорожает до 80 рублей, внутри Бульварного кольца — до 100-200 рублей, а в районе Арбата, Петровки, Тверской и Неглинной улиц, а также рядом с «Москва-Сити» — до 380 рублей. На улицах с максимальным ценником запретили оставлять автомобиль бесплатно в воскресенье или праздничный день. Время бесплатного пребывания в стояночной зоне по всей Москве было сокращено с 15 до 5 минут.
Ранее в ГИБДД заявили, что временно приостановят процесс разработки поправок к правилам дорожного движения, поскольку граждане не успевают следить за постоянно изменяющимися правилами. До отмены моратория вносить изменения в ПДД смогут только Минтранс и правительство.