«Союз МС-09» вернулся на Землю

На МКС сейчас находится экипаж из трех человек — космонавта «Роскосмоса» Олега Кононенко и астронавтов NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давида Сен-Жака, — прибывший на станцию на корабле «Союз МС-11», запущенном 3 декабря. Предыдущий корабль, «Союз-ФГ», потерпел крушение при запуске 11 октября. Авария российской ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-10» произошла после старта с космодрома Байконур. Космический корабль должен был доставить на орбиту двух космонавтов: россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга. Из-за нештатной ситуации пилотируемый блок совершил аварийное приземление в Казахстане, примерно в 20 километрах к востоку от города Жезказган. Никто из космонавтов не пострадал благодаря сработавшей системе аварийного спасения.





﻿Экипаж МКС 30 августа обнаружил в корпусе российского «Союза МС-09» повреждение, из-за которого корабль терял воздух. В тот же день трещина была заделана специальным герметиком. На видео, которое было сделано Прокопьевым, космонавт продемонстрировал также специальный прибор, с помощью которого удалось в конце августа обнаружить место утечки воздуха. О причинах происхождения микротрещины высказывались разные версии. Так, изначально руководство «Роскосмоса» предположило, что небольшой метеорит при столкновении с «Союзом» мог вызвать подобные повреждения. Затем было озвучено предположение, что отверстие могло образоваться в результате действий человека.