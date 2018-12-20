«Союз МС-09» вернулся на Землю

Российский космонавт Сергей Прокопьев, а также астронавты Серина Ауньен-Чэнселлор (NASA) и Александр Герст из Европейского космического агентства вернулись на Землю, приземлившись в спускаемом аппарате космического корабля «Союз МС-09» в Казахстане. Вместе с членами экипажа МКС прилетели контейнеры, в которых содержатся пробы из отверстия в «Союзе». На МКС продолжают работу космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко и астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.
Корабль отстыковался от МКС в 04:40 мск и приступил к снижению. Бытовой отсек, в котором ранее обнаружили отверстие, сгорел в плотных слоях атмосферы, спускаемый аппарат с членами экипажа приземлился в 08:02 мск поблизости от города Жезказган в Казахстане. На место посадки выдвинулась авиационная группа Центрального военного округа, чтобы провести эвакуацию космонавта и астронавтов, а также оказать им медицинскую помощь при необходимости.
В Центре управления полетами сообщили, что эвакуация вернувшихся с МКС членов экипажа прошла успешно. «Самочувствие Сергея Прокопьева, Александра Герста и Серины Ауньен-Чэнселлор хорошее», — отметили в «Роскосмосе».
Контейнеры с пробами из отверстия в «Союзе», взятые 12 декабря Прокопьевым и Кононенко, будут переданы в лабораторию ФСБ для дальнейшего анализа.
На МКС сейчас находится экипаж из трех человек — космонавта «Роскосмоса» Олега Кононенко и астронавтов NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давида Сен-Жака, — прибывший на станцию на корабле «Союз МС-11», запущенном 3 декабря. Предыдущий корабль, «Союз-ФГ», потерпел крушение при запуске 11 октября. Авария российской ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-10» произошла после старта с космодрома Байконур. Космический корабль должен был доставить на орбиту двух космонавтов: россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга. Из-за нештатной ситуации пилотируемый блок совершил аварийное приземление в Казахстане, примерно в 20 километрах к востоку от города Жезказган. Никто из космонавтов не пострадал благодаря сработавшей системе аварийного спасения.
Экипаж МКС 30 августа обнаружил в корпусе российского «Союза МС-09» повреждение, из-за которого корабль терял воздух. В тот же день трещина была заделана специальным герметиком. На видео, которое было сделано Прокопьевым, космонавт продемонстрировал также специальный прибор, с помощью которого удалось в конце августа обнаружить место утечки воздуха. О причинах происхождения микротрещины высказывались разные версии. Так, изначально руководство «Роскосмоса» предположило, что небольшой метеорит при столкновении с «Союзом» мог вызвать подобные повреждения. Затем было озвучено предположение, что отверстие могло образоваться в результате действий человека.