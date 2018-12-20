Убийца пауэрлифтера Андрея Драчева Анар Аллахверанов приговорен к 18 годам тюрьмы

Хабаровский краевой суд приговорил Анара Аллахверанова, убившего в 2017 году чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, к 18 годам колонии строгого режима. В зале суда Аллахверанов частично признал свою вину и попросил прощения у родных и близких Драчева за содеянное.
«Я хочу попросить прощения у родителей и родственников Андрея за то, что я своим необдуманным поступком причинил им столько боли. Я не хотел этого и не планировал, как утверждает следствие. Я знаю, что такое потерять близкого и любимого человека, и я понимаю родителей Андрея», — цитирует ТАСС Аллахверанова.
Подсудимый, объяснивший причину своей агрессии неосторожностью, отметил, что хотел бы вернуться в тот момент, когда между ним и Драчевым началась драка «чтобы объяснить самому себе и Андрею, что не следует ругаться, а тем более драться»: «Я всю свою жизнь буду жить с этой болью и мыслями о том дне. Я искренне раскаиваюсь в случившемся и готов понести за это справедливое наказание».
Обвинение просило для Аллахверанова 19 лет по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), а адвокаты требовали переквалификации дела на более «мягкую» статью: 111 УК РФ, часть 4 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности).
Конфликт между Аллахверановым и Драчевым произошел 20 августа 2017 года рядом с кафе в Хабаровске. По словам очевидцев, оба участника потасовки были пьяны. От удара ногой Драчев упал, и Аллахверанов начал бить уже лежащего на земле спортсмена. Драчев был госпитализирован, но позднее скончался от полученных ранений.
Аллахверанов после преступления скрывался от правоохранительных органов. Он был объявлен в международный розыск. 19 сентября убийца Драчева явился с повинной. В региональном управлении ФСБ тогда отметили, что «в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных хабаровским УФСБ совместно с УМВД, Анар Аллахверанов был склонен» к тому, чтобы сдаться правоохранителям.