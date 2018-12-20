Убийца пауэрлифтера Андрея Драчева Анар Аллахверанов приговорен к 18 годам тюрьмы

Подсудимый, объяснивший причину своей агрессии неосторожностью, отметил, что хотел бы вернуться в тот момент, когда между ним и Драчевым началась драка «чтобы объяснить самому себе и Андрею, что не следует ругаться, а тем более драться»: «Я всю свою жизнь буду жить с этой болью и мыслями о том дне. Я искренне раскаиваюсь в случившемся и готов понести за это справедливое наказание».