Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья

«Вступая в должность губернатора Приморского края, клянусь добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора, уважать и охранять права и свободы человека, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации и Устав Приморского края, верно служить народу», — приводит ТАСС слова присяги Кожемяко.





Также новый губернатор Приморья поблагодарил всех, кто поддержал его на выборах. «Несмотря на сложную политическую ситуацию и сжатые сроки проведения выборной кампании, нам удалось победить», — заключил он.





Кожемяко был временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края с конца сентября, когда после неудачных сентябрьских выборов в отставку ушел предыдущий руководитель региона Андрей Тарасенко. До этого политик был губернатором Сахалинской области.