Госкомпании заставят перевести автотранспорт на газ

Директивы, которые должно разработать и реализовать до 2024 года Минэкономразвития, предпишут госкомпаниям закупать автомобили и другую технику на газомоторном топливе. При этом компаниям предстоит переукомплектовать свои автопарки одновременно с тем, как в регионах будут расширять инфраструктуру, дающую более широкий доступ к газу на заправках.





По планам Минэнерго, в стране должны быть построены за следующие пять лет 1,4 тысячи газовых заправок — это в четыре раза больше, чем их существовало в 2017 году (по данным Росстата, газовых заправок было всего 323 с компрированным газом и 22 с криогазом, СПГ на рынке представлен не был вовсе). Объемы сбыта газа на транспорте тоже должны вырасти более чем в пять раз, до 3,8 миллиарда кубометров в год от показателя в 685 миллионов кубометров в год, зафиксированного в 2018 году.





Кроме того, значительно увеличить долю газового транспорта в своих парках к 2023 году планируют и железнодорожники — РЖД собирается приобрести 19 новых единиц газотепловозов и газотурбовозов (сейчас их у РЖД суммарно три).





Одним из поводов подобного перехода может быть дешевизна газового топлива по сравнению с бензином и дизельным топливом: кубометр метана на заправках «Газпрома» стоит порядка 15 рублей, а литр бензина в столице обходится в 42-46 рублей. При этом расход топлива примерно одинаков, 10-12 литров на 100 километров пробега. РБК приводит слова главы совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, который заявлял об экономии 3,7 миллиарда рублей за пять лет после перевода 30% транспортного парка компании (10,7 тысячи автомобилей) на газ.