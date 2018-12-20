Военные эксперты: Статья Bloomberg о С-400 вбивает клин между Россией и Турцией

Bloomberg сообщил, что Турция предлагала американцам изучить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, которые Россия поставит Анкаре в 2019 году. В Вашингтоне очень недовольны этим контрактом и грозят наказать санкциями своего союзника по НАТО. Информагентство ссылается на турецких представителей, которые вели переговоры с американскими специалистами. Военные эксперты, опрошенные Daily Storm, считают, что информация больше похожа на «вброс», вбивающий клин в российско-турецкие отношения. Турция способна подорвать обороноспособность России, допустив США к российской технике.
«С одной стороны, изучение этой системы может много что дать с точки зрения поиска возможности противодействия. Возможность изучить систему, а свои средства радиоэлектронного подавления настроить таким образом, чтобы эффективно против нее работать, — считает Сергей Денисенцев, эксперт Центра АСТ. — С другой стороны, это выглядит как такой сомнительный наброс, чтобы какие-то трения между российской и турецкой стороной внести. В Америке эту сделку считают неприемлемой и всячески пытаются помешать. Сама система-то еще не поставлена».
США изначально были против поставки новых российских систем ПВО Турции и намерены продать стране свои установки Patriot на 3,5 миллиарда долларов. Контракт о поставке С-400 «Триумф» Турция заключила с Россией в декабре 2017 года. Анкара купит три дивизиона таких ЗРК.
Денисенцев отметил, что при военных поставках предусмотрены меры, чтобы страна-покупатель не передавала технологии третьей стороне: «Обычно, когда заключается контракт на поставку систем такого уровня, заключается также соглашение о том, чтобы не передавать эту систему третьей стороне, документацию на нее и так далее. Если оно нарушается, то прописаны экономические штрафы, пени».
По данным Bloomberg, американцы опасаются, что с помощью Турции российские военные смогут улучшить ЗРК, чтобы сбивать малозаметные истребители-бомбардировщики F-35. Эти машины якобы могут обходить существующие у России системы ПВО. В США предполагают, что компьютеры на С-400 передадут в Россию данные о F-35.
Военный эксперт и генерал-лейтенант Айтеч Бижев сказал, что пока рано комментировать информацию о намерениях Турции показать американцам «Триумф». «Слухи распространять американские не хочу. Скорее всего, это на Турцию наезд. Это фейки полные. Подождем, пока ситуация прояснится», — заявил военный.