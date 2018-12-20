Военные эксперты: Статья Bloomberg о С-400 вбивает клин между Россией и Турцией

Bloomberg сообщил, что Турция предлагала американцам изучить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, которые Россия поставит Анкаре в 2019 году. В Вашингтоне очень недовольны этим контрактом и грозят наказать санкциями своего союзника по НАТО. Информагентство ссылается на турецких представителей, которые вели переговоры с американскими специалистами. Военные эксперты, опрошенные Daily Storm, считают, что информация больше похожа на «вброс», вбивающий клин в российско-турецкие отношения. Турция способна подорвать обороноспособность России, допустив США к российской технике.





«С одной стороны, изучение этой системы может много что дать с точки зрения поиска возможности противодействия. Возможность изучить систему, а свои средства радиоэлектронного подавления настроить таким образом, чтобы эффективно против нее работать, — считает Сергей Денисенцев, эксперт Центра АСТ. — С другой стороны, это выглядит как такой сомнительный наброс, чтобы какие-то трения между российской и турецкой стороной внести. В Америке эту сделку считают неприемлемой и всячески пытаются помешать. Сама система-то еще не поставлена».