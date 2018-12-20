Нефть Brent упала ниже 55 долларов за баррель впервые с сентября 2017 года

Цены на нефть продолжают падать с октября этого года — наивысшая отметка в 2018 году была зафиксирована 3 октября и достигла почти 86 долларов за баррель, после чего резко пошла вниз. Таким образом, за два месяца нефть потеряла в цене 30 долларов. На фоне падения цен на нефть вырос также и курс евро к рублю, набрав 0,45 рубля по сравнению с ценой на конец торгов 19 декабря.





Саудовский министр энергетики Халид аль-Фалех объяснил продолжающееся падение цен нефти различными геополитическими факторами, а также попытками некоторых участников рынка проводить спекулятивные операции относительно нефти. «С тем, что сейчас происходит на рынке нефти, нужно просто подождать. Сейчас нефть находится под действием многих нефундаментальных факторов и процессов, включая разрешение [США] на экспорт нефти Ирана [в восемь стран, несмотря на санкции], торговые трения между США и Китаем. Это также включает многие спекулятивные моменты — инвесторы закрывают свои позиции в нефти», — заявил он журналистам 19 декабря.