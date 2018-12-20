Нефть Brent упала ниже 55 долларов за баррель впервые с сентября 2017 года

Стоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в феврале опустилась ниже 55 долларов за баррель на торгах утром 20 декабря, после чего выросла до 55,31 доллара за баррель, что все еще более чем на один доллар ниже значения на конец торгов 19 декабря (56,50). Последний раз до этого значения цены на североморскую нефть падали в сентябре 2017 года.
Цены на нефть продолжают падать с октября этого года — наивысшая отметка в 2018 году была зафиксирована 3 октября и достигла почти 86 долларов за баррель, после чего резко пошла вниз. Таким образом, за два месяца нефть потеряла в цене 30 долларов. На фоне падения цен на нефть вырос также и курс евро к рублю, набрав 0,45 рубля по сравнению с ценой на конец торгов 19 декабря.
Саудовский министр энергетики Халид аль-Фалех объяснил продолжающееся падение цен нефти различными геополитическими факторами, а также попытками некоторых участников рынка проводить спекулятивные операции относительно нефти. «С тем, что сейчас происходит на рынке нефти, нужно просто подождать. Сейчас нефть находится под действием многих нефундаментальных факторов и процессов, включая разрешение [США] на экспорт нефти Ирана [в восемь стран, несмотря на санкции], торговые трения между США и Китаем. Это также включает многие спекулятивные моменты — инвесторы закрывают свои позиции в нефти», — заявил он журналистам 19 декабря.
В начале декабря Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящие в нее государства — участники сделки ОПЕК+, включая Россию, договорились сократить добычу нефти с 2019 года на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Соглашение будет действовать в течение полугода с возможным продлением. Ожидается, что участники сделки снизят добычу от 400 до 800 тысяч баррелей в сутки. Следующая встреча министерского комитета ОПЕК+ пройдет в апреле.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию нефтедобывающих стран (ОПЕК+, всего в соглашении участвовали 24 государства) договорились в конце 2016 года о сокращении нефтедобычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки (с уровня октября 2016 года), 300 тысяч баррелей из них приходилось на долю России. Договоренности начали действовать с января 2017 года и были продлены до конца 2018-го.