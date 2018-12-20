Путин: Бутина не работает на российскую разведку

Владимир Путин 11 декабря на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сказал, что Мария Бутина может сесть в тюрьму на 15 лет «ни за что». Он назвал задержанную россиянку «несчастной девушкой».





﻿Председатель правления организации «Право на оружие» 29-летняя Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. По версии американских правоохранителей, она лоббировала интересы России без регистрации в США в качестве иноагента. Федеральная коллегия присяжных в США 18 июля выдвинула против нее обвинения по частям 371 («Сговор с целью нападения или мошенничества против США») и 951 («Агент иностранного государства») раздела 18 Свода законов США. По первой статье россиянке грозит до пяти лет тюрьмы и штраф, а по второй — до 10 лет заключения. Ранее в суде Бутина вину не признала.





30 ноября на сайте Банка России опубликовали сообщение о том, что зампред, статс-секретарь Центробанка Александр Торшин покидает пост в связи с выходом на пенсию.