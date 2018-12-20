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Путин: Бутина не работает на российскую разведку
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Путин: Бутина не работает на российскую разведку

Американские правоохранители незаконно содержат под стражей россиянку, считает президент России

Американские правоохранители незаконно содержат под стражей россиянку, считает президент России
Коллаж: © Daily Storm

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве заявил, что задержанная в США россиянка Мария Бутина не работала на российские спецслужбы. Он сказал, что американские правоохранительные органы незаконно заключили ее под стражу.


«Я не понимаю, в чем Бутина может признаться... Я не понимаю, почему ее посадили в тюрьму... [Бутина] никаких заданий государственных органов России не исполняла. Это я вам ответственно заявляю», — сказал российский лидер. 


Американские правоохранители обвиняют Бутину в преступном сговоре на территории США с целью навредить государству. 14 декабря она признала в суде вину по одному из пунктов обвинения — в сговоре с целью навредить Соединенным Штатам. Россиянка подтвердила, что с 2015-го по 2018 год она была в сговоре с бывшим членом Совета Федерации РФ Александром Торшином с целью нанесения ущерба интересам США. Россиянка также согласилась заключить сделку с американским следствием. При этом ее не обвиняют в шпионаже.


Бутина призналась в сговоре с целью навредить США

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Владимир Путин 11 декабря на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сказал, что Мария Бутина может сесть в тюрьму на 15 лет «ни за что». Он назвал задержанную россиянку «несчастной девушкой».


﻿Председатель правления организации «Право на оружие» 29-летняя Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. По версии американских правоохранителей, она лоббировала интересы России без регистрации в США в качестве иноагента. Федеральная коллегия присяжных в США 18 июля выдвинула против нее обвинения по частям 371 («Сговор с целью нападения или мошенничества против США») и 951 («Агент иностранного государства») раздела 18 Свода законов США. По первой статье россиянке грозит до пяти лет тюрьмы и штраф, а по второй — до 10 лет заключения. Ранее в суде Бутина вину не признала.


30 ноября на сайте Банка России опубликовали сообщение о том, что зампред, статс-секретарь Центробанка Александр Торшин покидает пост в связи с выходом на пенсию.


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