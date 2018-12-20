Путин заявил, что украинских моряков послали на смерть в Керченский пролив

Президент России Владимир Путин уверен, что украинских моряков посылали на смерть в Керченский пролив и в Киеве очень расстроились, что в итоге никто не погиб. Судьба пленных зависит от результатов уголовного дела, которое возбуждено против них. Путин назвал инцидент у берегов Крыма провокацией, которую власти Украины устроили за счет интересов страны в личных интересах президента Петра Порошенко.





Корреспондент «Известий» Егор Созаев-Гурьев спросил: «О прецеденте в Керченском проливе: интересна судьба украинских военных, что с ними дальше будет? Вам не кажется, что в принципе эта провокация удалась?»

Владимиру Путину понравилось, что «Известия» называют керченский инцидент именно «провокацией». По его словам, украинский президент Петр Порошенко совершил эту провокацию, чтобы поднять свой рейтинг: «Удалась или не удалась, с точки зрения рейтинга, может быть, рейтинг у Петра Алексеевича вроде подрос. Он теперь с пятой позиции перешел на вторую-третью. В этом смысле да, наверное, он свою задачу выполнил. За счет интересов страны, я считаю. Это плохой способ поднятия рейтинга», — заявил глава государства.





По данным Владимира Путина, Украина рассчитывала, что кто-то из моряков погибнет. «Их послали, рассчитывали, что кто-то из них погибнет на самом деле. И большое неудовольствие, я вижу, в правящих кругах вызвало то, что никто не погиб. Думали, что кто-то из них погибнет, слава Богу, этого не случилось», — сказал президент.





25 ноября пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три судна Военно-морских сил Украины, нарушивших ранее границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ. В связи с инцидентом Совет национальной безопасности (СНБО) Украины и президент страны Петр Порошенко рекомендовали Верховной раде ввести военное положение в стране сроком на 60 дней. Украинский лидер заявил об «очередном акте неприкрытой агрессии» со стороны РФ.