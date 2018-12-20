Путин обещал жениться

«А вы женаты? [Юнашев подтвердил в ответ, что женат] Сам женат и мне того же хочет... Но как честный человек я должен буду когда-то жениться», — пошутил президент. На вопрос, на ком именно Путин будет жениться, он не ответил.





На данный момент Путин не женат. Глава государства прожил в браке с единственной женой Людмилой Путиной (в девичестве Шкребневой) 31 год — с 1983-го по 2014 год. В браке у Путиных родились две дочери — Мария и Екатерина.





Как супруги объявили в 2013 году, их брак завершен по обоюдному решению, официально развод был оформлен весной 2014 года. Президент тогда отметил, что венчание в момент женитьбы не проводилось, поэтому религиозной стороны развода не существует.