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Путин: Тимати — замечательный человек и артист тоже прекрасный
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Путин: Тимати — замечательный человек и артист тоже прекрасный

Президент рассказал о рэперах и героях

Президент рассказал о рэперах и героях
Фото: © wikimedia.org

Владимир Путин заявил, что Тимати — хороший артист, но рэперы не должны представляться молодежи в качестве безусловных авторитетов, так как среди молодых людей есть и настоящие герои. Проблемы запрета концертов некоторых артистов — это не единственные проблемы в жизни молодежи, и с ней властям нужно аккуратно выстраивать отношения, указал президент на большой пресс-конференции.


«Тимати — хороший человек, и как артист тоже прекрасный, — сказал Путин. — Среди молодых людей есть рэперы, а есть и настоящие герои». Глава государства напомнил о бое в Чечне у высоты 776 в 2000 году. Там псковские десантники отражали атаки террористов, и почти все военнослужащие этого подразделения тогда погибли. 



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«Я всегда вспоминаю трагические страницы нашей истории... Дрались лопатами и ножами. Вот герои!» – поделился Путин.


Несколько лет назад на своей странице в Instagram Тимати опубликовал короткий ролик, в котором он, прислонив к лицу портрет Владимира Владимировича, поет: «Мой лучший друг — это президент Путин».


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