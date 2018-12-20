Путин: Тимати — замечательный человек и артист тоже прекрасный

«Тимати — хороший человек, и как артист тоже прекрасный, — сказал Путин. — Среди молодых людей есть рэперы, а есть и настоящие герои». Глава государства напомнил о бое в Чечне у высоты 776 в 2000 году. Там псковские десантники отражали атаки террористов, и почти все военнослужащие этого подразделения тогда погибли.