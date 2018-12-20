Путин: Тимати — замечательный человек и артист тоже прекрасный

Владимир Путин заявил, что Тимати — хороший артист, но рэперы не должны представляться молодежи в качестве безусловных авторитетов, так как среди молодых людей есть и настоящие герои. Проблемы запрета концертов некоторых артистов — это не единственные проблемы в жизни молодежи, и с ней властям нужно аккуратно выстраивать отношения, указал президент на большой пресс-конференции.
«Тимати — хороший человек, и как артист тоже прекрасный, — сказал Путин. — Среди молодых людей есть рэперы, а есть и настоящие герои». Глава государства напомнил о бое в Чечне у высоты 776 в 2000 году. Там псковские десантники отражали атаки террористов, и почти все военнослужащие этого подразделения тогда погибли.
«Я всегда вспоминаю трагические страницы нашей истории... Дрались лопатами и ножами. Вот герои!» – поделился Путин.
Несколько лет назад на своей странице в Instagram Тимати опубликовал короткий ролик, в котором он, прислонив к лицу портрет Владимира Владимировича, поет: «Мой лучший друг — это президент Путин».