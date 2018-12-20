Путин: Патриотизм — одна из основ государства

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в России телепередачи о национальных ценностях и выразил убежденность в том, что патриотизм должен быть основой укрепления государства. Путин также прокомментировал программы на федеральных телеканалах. Глава государства недоволен тем, что на ТВ много говорят о том, «кто украл, как украл» и поток информации остается несбалансированным.





«Я считаю, что в самом хорошем, не квасном смысле этого слова, патриотизм не может не быть основой укрепления нашего государства, в широком и в самом благородном смысле этого слова», — сказал президент на ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о современной идеологии российского общества.





Комментируя содержание множества телевизионных программ, в которых превалирует информация о том, «кто украл, как украл», Путин отметил, что в последнее время многое меняется в лучшую сторону и «информация становится более сбалансированной».





Отвечая на предложение журналиста о создании аналога знаменитой уваровской триады («Православие, самодержавие, народность»), изменив ее на «Природа, Родина, народ», президент заявил, что считает «невредным» обсуждение тех идей, которые можно положить в основу государственной идеологии. Путин ничего не сказал о предложенной новой триаде, но поддержал идею обсуждения проблемы формирования национальных ориентиров на федеральном ТВ. Глава государства также выразил надежду, что СМИ возьмут на вооружение и прозвучавшее на пресс-конференции предложение обсудить как один из возможных вариантов триаду «Природа, Родина, народ».