Раскольническая церковь стамбульского прихода: Путин высказался об автокефалии Киева

Российский лидер также предположил, что Варфоломей руководствуется советами из Вашингтона насчет того, как ему действовать на Украине: «То, что госсекретарь позвонил по этому вопросу в Киев и обсуждал эту тему, — это ни в какие ворота не лезет. Абсолютно недопустимая вещь, — выразил свое возмущение Путин. — Это лишнее свидетельство того, что это тоже делается в преддверии предвыборной кампании и с целью дальнейшего разрыва между русским и украинским народами... Ничего хорошего здесь».