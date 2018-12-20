Раскольническая церковь стамбульского прихода: Путин высказался об автокефалии Киева

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что создание на Украине новой православной церкви, которую не признает Русская православная церковь (РПЦ), является вопиющим фактом грубейшего вмешательства государства в церковную жизнь со времен СССР. Говоря о проблеме, Путин всегда называл Константинопольский патриархат (одного из главных инициаторов автокефалии Украины) турецким или стамбульским. Главная опасность создания новой церкви — возможный кровавый передел собственности, считает президент РФ.
«Создали вот эту объединенную раскольническую стамбульского прихода... не нравится московского прихода, — будь стамбульского! Причем УПЦ Московского патриархата была полностью независимой», — сказал Путин.
«А теперь посмотрите, какая зависимость наступает от Турции, от турецкого патриархата, — продолжил он. — Там и назначения... Деньги — главный побудительный мотив для [Константинопольского патриарха] Варфоломея. Подчинить себе, а потом еще зарабатывать на этом».
Российский лидер также предположил, что Варфоломей руководствуется советами из Вашингтона насчет того, как ему действовать на Украине: «То, что госсекретарь позвонил по этому вопросу в Киев и обсуждал эту тему, — это ни в какие ворота не лезет. Абсолютно недопустимая вещь, — выразил свое возмущение Путин. — Это лишнее свидетельство того, что это тоже делается в преддверии предвыборной кампании и с целью дальнейшего разрыва между русским и украинским народами... Ничего хорошего здесь».
Процесс предоставления Украине автокефалии (церковной независимости) был запущен в середине октября Константинопольским патриархатом, который отменил указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В РПЦ против предоставления Украине церковной независимости. Священный синод РПЦ после отмены действия указа 1686 года разорвал евхаристическое общение с Константинополем.