Управление СКР по Хакасии отказалось проверять слова Леонтьева о губернаторе-«дебиле»

Подобные вопросы в компетенцию Следственного комитета РФ не входят — так ответили в управлении СКР по Хакасии на обращение журналиста Даниила Рубиновича. Рубинович ранее направил в ведомство запрос проверить слова пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева в адрес главы Республики Хакасия Валентина Коновалова на предмет нарушения нескольких статей УК РФ — Леонтьев назвал нового руководителя республики «открытым дебилом» в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«[Рубиновичу Д.А.] сообщается для сведения и разъясняется, что вопросов, относящихся к компетенции следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия, не имеется», — гласит уведомление от управления СКР по Хакасии, высланное Рубиновичу (есть у редакции Daily Storm).
18 декабря Daily Storm прокомментировали в ведомстве, что обращение от журналиста действительно им поступило, и на его рассмотрение уйдет от трех до 30 дней.
Напомним, ранее красноярский журналист Даниил Рубинович обратился в Следственный комитет с просьбой проверить заявление Михаила Леонтьева на предмет нарушения 280-й (призывы к нарушению территориальной целостности), 282-й (возбуждение вражды и ненависти или унижение человеческого достоинства) и 319-й (оскорбление представителя власти) статей Уголовного кодекса Российской Федерации.
«Прошу проверить высказывания пресс-секретаря компании «Роснефть» Михаила Леонтьева на предмет нарушения им <…> ст. 280 ч. 2 УК РФ за слова «Хакасия — маленький регион. Хакасией больше,.. ну, страна богатая, че нам Хакасия? Ну, дебил поуправляет Хакасией, не будет Хакасии. Новую Хакасию где-нибудь надыбаем», — сообщил Рубинович правоохранителям.
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев 13 декабря заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда», что «из-за феномена протестного голосования» граждане Республики Хакасия якобы выбрали главой «дебила», нелестно отозвавшись так о новом руководителе региона Валентине Коновалове. При этом Леонтьев заметил, что не считает свои слова излишне эмоциональными, поскольку, по его мнению, они полностью правдивы.
Коммунист Валентин Коновалов был избран главой Республики Хакасия 11 ноября 2018 года. В первом туре 31-летний кандидат набрал 44,8% голосов, существенно опередив действующего на тот момент главу региона, единоросса Виктора Зимина. После неоднократных угроз срыва второго тура выборов из-за снятия своих кандидатур оппонентами Валентин Коновалов оказался единственным кандидатом и получил больше 57% голосов избирателей.