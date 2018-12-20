Управление СКР по Хакасии отказалось проверять слова Леонтьева о губернаторе-«дебиле»

«[Рубиновичу Д.А.] сообщается для сведения и разъясняется, что вопросов, относящихся к компетенции следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия, не имеется», — гласит уведомление от управления СКР по Хакасии, высланное Рубиновичу (есть у редакции Daily Storm).





18 декабря Daily Storm прокомментировали в ведомстве, что обращение от журналиста действительно им поступило, и на его рассмотрение уйдет от трех до 30 дней.