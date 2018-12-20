Путин: Мы знаем, где штаб, который стремится править миром

Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции с иронией заявил, что хочет править миром, отвечая на вопрос корреспондента Wall Street Journal. Отвечая серьезно на вопрос о задачах РФ во внешней политике, он отметил, что российское правительство занято укреплением своей страны, чтобы она могла занять достойное место в мире «среди равных».
«Что касается управления миром, то мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве, — заметил Путин. — Это связано с ведущей ролью Соединенных Штатов в мировой экономике, связано с расходами на оборону в 700 с лишним миллиардов долларов, — а мы 46 [миллиардов долларов]… У нас 146 миллионов граждан, а в странах НАТО — 600. И вы считаете, что наша цель — управлять миром?»
США навязывают свою политику странам-союзникам, что связано с решением Вашингтоном внутриблоковых и внутриполитических вопросов, отметил президент РФ. «Для того чтобы сплачивать вокруг себя страны НАТО, нужна внешняя угроза», — объяснил он.
Ранее на встрече с журналистами он заявил, что российские программы перевооружения в значительной степени были ответом на развертывание американских систем ПРО в Европе. Россия обрела самую совершенную военную технику, включая ракеты, однако все эти новые типы оружия не направлены против какой-то страны или блока и служат исключительно для обороны.