Путин: Мы знаем, где штаб, который стремится править миром

«Что касается управления миром, то мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве, — заметил Путин. — Это связано с ведущей ролью Соединенных Штатов в мировой экономике, связано с расходами на оборону в 700 с лишним миллиардов долларов, — а мы 46 [миллиардов долларов]… У нас 146 миллионов граждан, а в странах НАТО — 600. И вы считаете, что наша цель — управлять миром?»