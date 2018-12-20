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Путин: Мы знаем, где штаб, который стремится править миром
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Путин: Мы знаем, где штаб, который стремится править миром

Российский лидер заявил, что США пытаются проводить политику, направленную на обретение мирового господства

Российский лидер заявил, что США пытаются проводить политику, направленную на обретение мирового господства

Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции с иронией заявил, что хочет править миром, отвечая на вопрос корреспондента Wall Street Journal. Отвечая серьезно на вопрос о задачах РФ во внешней политике, он отметил, что российское правительство занято укреплением своей страны, чтобы она могла занять достойное место в мире «среди равных». 


«Что касается управления миром, то мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве, — заметил Путин. — Это связано с ведущей ролью Соединенных Штатов в мировой экономике, связано с расходами на оборону в 700 с лишним миллиардов долларов, — а мы 46 [миллиардов долларов]… У нас 146 миллионов граждан, а в странах НАТО — 600. И вы считаете, что наша цель — управлять миром?» 


США навязывают свою политику странам-союзникам, что связано с решением Вашингтоном внутриблоковых и внутриполитических вопросов, отметил президент РФ. «Для того чтобы сплачивать вокруг себя страны НАТО, нужна внешняя угроза», — объяснил он. 


Ранее на встрече с журналистами он заявил, что российские программы перевооружения в значительной степени были ответом на развертывание американских систем ПРО в Европе. Россия обрела самую совершенную военную технику, включая ракеты, однако все эти новые типы оружия не направлены против какой-то страны или блока и служат исключительно для обороны.


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