Генпрокуратура отреагировала на слова Путина о ЧВК Вагнера

Генпрокуратура ответила на слова Владимира Путина о том, что если «группа Вагнера» что-то нарушает, то прокуроры должны дать этому правовую оценку, сообщает РИА Новости. На ежегодной пресс-конференции президента спросили, что он знает о гибели в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко и причастна ли к убийству россиян частная военная компания Вагнера, которой, как утверждает ряд журналистов, владеет бизнесмен Евгений Пригожин, известный как «повар Путина». Путин ответил, что если «группа Вагнера» не нарушает российские законы, то может работать где угодно в мире, а ярлык «повар Путина» назвал «политической возней».





«Нам не известно о каких-либо противоправных действиях со стороны представителей так называемой ЧВК Вагнера», — цитирует РИА Новости представителя Генпрокуратуры Александра Куренного. «Официальных обращений с просьбой проверить деятельность подобных структур в адрес Генпрокуратуры не поступало. Если такие обращения поступят, мы их рассмотрим по установленной процедуре в строгом соответствии с законом», — сказал он «Интерфаксу».





Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что «если эта группа Вагнера что-то нарушает, тогда прокуратура должна дать правовую оценку. Теперь по поводу присутствия их где-то там за границей. Если они не нарушают российского закона, они вправе продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты», — сказал он.





«Все мои повара — сотрудники ФСО. Они люди военные. Они в разных званиях находятся. Других поваров у меня нет. Если кто-то хочет приклеить какие-то ярлыки, это их дело, и здесь ничего страшного нет, это вот такая у нас политическая возня происходит», — заявил Путин.