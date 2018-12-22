Путин и Медведев поздравили работников энергетической отрасли с праздником

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев поздравили работников и ветеранов российской энергетической отрасли с профессиональным праздником — Днем энергетика. Глава государства и премьер-министр отметили их высокий профессионализм и ключевую роль в развитии конкурентоспособности экономики страны.





«Поздравляю вас с Днем энергетика. В отечественной энергетической отрасли всегда работали и сегодня трудятся специалисты самой высокой квалификации — настоящие профессионалы и знатоки своего дела», — говорится в поздравлении главы государства энергетикам, размещенном на сайте Кремля.





Слаженная и бесперебойная работа электроэнергетического комплекса — это одно из ключевых условий динамичного развития российской экономики, подчеркнул Путин. Президент также отметил высокую ответственность работников комплекса, которые «достойно справляются с поставленными задачами». В конце поздравления глава государства призывает в полной мере использовать опыт ветеранов отрасли, их знания и трудовые традиции.





Премьер-министр РФ также поздравил работников и ветеранов российского энергетического комплекса с профессиональным праздником. «Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем энергетика», — говорится в размещенном на сайте правительства сообщении. По словам Дмитрия Медведева, в России создана «одна из самых надежных и эффективных энергосистем в мире», что является «главным условием для успешного развития всех отраслей и каждого региона страны».





Премьер-министр также отметил ключевую роль энергетиков в развитии и повышении конкурентоспособности экономики страны. «Благодаря вам в дома, школы и больницы поступают тепло и свет, четко работают предприятия и транспорт. Важно, что вы активно внедряете цифровые технологии, привлекаете инвестиции для реализации масштабных проектов, вводите в строй новые объекты и мощности, заботитесь об экологической безопасности», — отметил глава правительства.





День энергетика —профессиональный праздник работников энергетической сферы России, охватывающей выработку, передачу и сбыт электрической и тепловой энергии. Учрежден в 1966 году указом Президиума Верховного совета СССР в память о принятии плана государственной электрификации России на VII Всероссийском съезде Советов в 1920 году. Ежегодно отмечается 22 декабря.