Экс-президент Приднестровья заочно приговорен к 16 годам лишения свободы

Верховный суд Приднестровья заочно приговорил бывшего президента непризнанной республики Евгения Шевчука к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в превышении должностных полномочий и получении взяток. Также решением суда экс-президент должен будет выплатить штраф в размере 600 миллионов приднестровских рублей (около 36 миллионов долларов), сообщил телеканал «Первый Приднестровский». Приговор экс-президенту вынесен заочно, поскольку на данный момент он находится за пределами Приднестровской Молдавской Республики.
«Шевчук Евгений Васильевич признан виновным в совершении всех инкриминируемых ему эпизодов преступления», — рассказал телеканалу начальник управления прокураторы Приднестровья Александр Сторожук. По его словам, два эпизода касаются получения взятки в особо крупном размере, а еще три эпизода — превышения должностных полномочий, в том числе незаконного удержания 30% зарплат и пенсий работникам бюджетной сферы.
Евгений Шевчук занимал пост президента Приднестровья с 2011-го по 2016 год. 30 августа он объявил о намерении пойти на второй срок и выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах, но проиграл их. 28 июня 2017 года парламент республики принял решение о лишении экс-президента неприкосновенности. Решение было принято в связи с расследованием открытого в отношении экс-главы республики уголовного дела о крупном хищении государственных средств. За день до этого Шевчук покинул Приднестровье, а в ноябре прошлого года был объявлен в розыск. В марте 2018 года уголовное дело в отношении бывшего главы государства было передано в суд.
Приднестровская Молдавская Республика — непризнанное государство, расположенное на левом берегу Днестра с Бендерским анклавом на правом. Население республики составляет около 500 тысяч человек, 60% из которых — русские и украинцы. Приднестровье вышло из состава Молдавской ССР в 1990 году на фоне «парада суверенитетов» и распада Советского Союза. После вооруженного конфликта в 1992 году полностью отделилось от Молдавии. Кишинев не признал отделение республики и вопрос о статусе данной территории остается нерешенным.