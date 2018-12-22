Экс-президент Приднестровья заочно приговорен к 16 годам лишения свободы

Верховный суд Приднестровья заочно приговорил бывшего президента непризнанной республики Евгения Шевчука к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в превышении должностных полномочий и получении взяток. Также решением суда экс-президент должен будет выплатить штраф в размере 600 миллионов приднестровских рублей (около 36 миллионов долларов), сообщил телеканал «Первый Приднестровский». Приговор экс-президенту вынесен заочно, поскольку на данный момент он находится за пределами Приднестровской Молдавской Республики.





«Шевчук Евгений Васильевич признан виновным в совершении всех инкриминируемых ему эпизодов преступления», — рассказал телеканалу начальник управления прокураторы Приднестровья Александр Сторожук. По его словам, два эпизода касаются получения взятки в особо крупном размере, а еще три эпизода — превышения должностных полномочий, в том числе незаконного удержания 30% зарплат и пенсий работникам бюджетной сферы.