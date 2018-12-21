Подорожание проезда в Москве коснется только карт «Тройка» и проездных «Единый»

Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление об изменении со 2 января 2019 года стоимости билетов на проезд в городском общественном транспорте. Увеличение тарифов связано с ростом цен на электроэнергию, топливо и запчасти, а также расширения столичного метрополитена. Подорожание не коснется только билетов на одну и две поездки.
«Рост расходов только на дизельное топливо за 2018 год составил 26,7%, а важные запчасти для автобусов подорожали примерно на треть. Кроме того, расходы увеличились в связи с активным расширением метрополитена — в 2018 году открыто 15 станций, а также постоянным развитием маршрутной сети города, добавлением новых маршрутов и остановок, — подчеркнули в московском департаменте транспорта. — Мы окажем поддержку перевозчикам, поэтому тарифы на проезд в городском транспорте Москвы изменятся только в пределах 5,1%, что примерно соответствует среднегодовому уровню инфляции».
Стоимость билетов на одну и две поездки останется прежней — 55 рублей за одну и 110 рублей за две поездки. Подорожание коснется карты «Тройка» — цена одной поездки увеличится на два рубля и составит 38 рублей, передает Агентство городских новостей «Москва».
Увеличится и цена билета «Единый» на 60 поездок, его стоимость составит 1900 рублей, что на 135 рублей дороже прежней, а вот срок действия билета уменьшится до 45 суток с момента покупки. При оплате проезда банковской картой цена одной поездки составит 42 рубля.
В 2019 году также изменится стоимость безлимитных билетов. Также на четыре рубля подорожает одна поездка по тарифу «90 минут». «Единый» на 30 суток будет стоить 2170 рублей вместо 2075, на 90 суток — 5430 рублей вместо 5190. Цена льготного билета на месяц для учащегося в метро составит 395 рублей вместо 380, на наземный транспорт — 260 рублей (вместо 250 рублей).
Кроме того, в 2019 году будут отменены несколько непопулярных билетов. Вместо билетов ТАТ на 60 поездок можно будет использовать безлимитный ТАТ на 30 дней, который будет стоить в 2019 году 1140 рублей. Отменят также билеты «Единый» на 20 и 40 поездок и 7 суток — пассажиры смогут заменить их билетом «Кошелек» карты «Тройка», а также «Единым» на 60 поездок.