Подорожание проезда в Москве коснется только карт «Тройка» и проездных «Единый»

«Рост расходов только на дизельное топливо за 2018 год составил 26,7%, а важные запчасти для автобусов подорожали примерно на треть. Кроме того, расходы увеличились в связи с активным расширением метрополитена — в 2018 году открыто 15 станций, а также постоянным развитием маршрутной сети города, добавлением новых маршрутов и остановок, — подчеркнули в московском департаменте транспорта. — Мы окажем поддержку перевозчикам, поэтому тарифы на проезд в городском транспорте Москвы изменятся только в пределах 5,1%, что примерно соответствует среднегодовому уровню инфляции».