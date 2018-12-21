Активистка Алла Андреева демонстративно ушла с совещания у Беглова — видео

Представительница обманутых дольщиков Алла Андреева, задавшая Владимиру Путину вопрос на большой пресс-конференции 20 декабря, демонстративно покинула совещание у врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Она заявила, что ей обещали встречу с градоначальником в формате тет-а-тет и что она не намерена «за одним столом сидеть» с теми людьми, которые приняли участие в переговорах 21 декабря в Смольном дворце.
На встрече в Смольном дворце 21 декабря присутствовали прокурор Северной столицы Сергей Литвиненко, глава горкомитета по строительству Леонид Кулаков и его заместитель Евгений Барановский, а также представители некоторых компаний-застройщиков. На совещании были и обманутые дольщики, передает «Интерфакс». Все участники мероприятия разделились: представители власти и общественники вместе с дольщиками сидели друг напротив друга.
Беглов в самом начале переговоров дал слово Андреевой, однако та отказалась продолжать разговор. «Ваши подчиненные позволили позвать сюда людей, с которыми я даже за одним столом сидеть не могу — мне просто неприятно. Я прошу ее [встречу] перенести, и приду туда тоже с другими людьми — с дольщиками. <...> Повторюсь: Владимир Владимирович Путин обещал мне, что мы проведем с вами личную встречу. На данный момент я прошу встречу перенести», — сказала Андреева.
Беглов предложил общественнице остаться на мероприятии и послушать других выступающих, но Андреева все-таки покинула зал совещаний.
На большой пресс-конференции Владимира Путина 20 декабря Андреева задала вопрос президенту о долевом строительстве и попросила главу государства обратить внимание на расследование дела об убийстве ее мужа осенью 2015 года. Преступление она связывает со своей деятельностью по защите прав обманутых дольщиков.
Андреева 20 декабря также обвинила вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина в неэффективности. После пресс-конференции Путина пресс-служба петербургского градоначальника сообщила, что Беглов готов встретиться с Андреевой уже на следующий день.
21 декабря Албин на своей странице в Facebook написал, что не хочет работать с Андреевой: «Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку. Затронуты честь и достоинство меня и моих коллег».
Андреева занимается защитой прав граждан, пострадавших от невыполнения своих обязательств со стороны группы компаний «Город».