Активистка Алла Андреева демонстративно ушла с совещания у Беглова — видео

Беглов в самом начале переговоров дал слово Андреевой, однако та отказалась продолжать разговор. «Ваши подчиненные позволили позвать сюда людей, с которыми я даже за одним столом сидеть не могу — мне просто неприятно. Я прошу ее [встречу] перенести, и приду туда тоже с другими людьми — с дольщиками. <...> Повторюсь: Владимир Владимирович Путин обещал мне, что мы проведем с вами личную встречу. На данный момент я прошу встречу перенести», — сказала Андреева.