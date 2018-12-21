Вице-губернатор Санкт-Петербурга обвинил во лжи дольщицу, задавшую вопрос Путину

«Работать с Аллой Андреевой по проблемным объектам долевого строительства ни я, ни Женя Барановский, не Алексей Золотов не будем. Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку. Затронуты честь и достоинство меня и моих коллег!» — написал Албин в заключение. Вместе с тем чиновник выразил сочувствие по поводу гибели мужа Андреевой, однако, по его словам, «в этой истории, трагедии, был еще один погибший, но Алла о нем не вспоминает».