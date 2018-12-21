Вице-губернатор Санкт-Петербурга обвинил во лжи дольщицу, задавшую вопрос Путину

Представительница 3500 человек, участвовавших в долевом строительстве жилья группой компаний «Город», Алла Андреева рассказала президенту Владимиру Путину во время его ежегодной пресс-конференции, что подверглась травле со стороны чиновников Санкт-Петербурга. Она заявила, что ее мужа убили из-за ее активной позиции, и попросила Путина восстановить справедливость. 21 декабря петербургский вице-губернатор Игорь Албин обвинил Андрееву во лжи и самопиаре, отказался с ней работать и даже выразил готовность уйти в отставку.
Албин написал в Facebook, что вопрос Андреевой к президенту — это «тяжелая артиллерия» в ряду акций по очернению его самого и других чиновников, хотя они этого не заслужили, так как «стоят по одну сторону баррикад с обманутыми дольщиками» и уже обеспечили жильем более десяти тысяч человек. Проблема, по его словам, досталась «городу, стране, президенту» из-за несовершенства Федерального закона №214.
«За короткий промежуток времени, не имея нормальной законодательной базы, денег и даже элементарных степеней свободы, в Санкт-Петербурге талантами и стараниями многих людей и организаций удается решать проблему несовершенства 214-ФЗ. Да, не всегда вовремя, с нареканиями по срокам и по качеству выполненных работ, медленно, но уверено сокращается число семей, пострадавших от нечистоплотных застройщиков», — пишет вице-губернатор.
По словам Албина, вместе с ним обманутым петербуржцам помогают получить квартиры Виктор Миненко, Алексей Золотов, Евгений Барановский, Андрей Молчанов, Александр Гутман, Геннадий Щербина, Игорь Креславский и еще несколько десятков чиновников и предпринимателей.
Затем вице-губернатор заявил, что Алла Андреева — не журналист, а вся ее деятельность «напоминает самопиар». «Я Вам не верю, Алла Андреева, как и те дольщики, ожидания которых Вы обманули», — написал он и заявил, что «прежде чем врать президенту, следовало подойти к зеркалу, посмотреть на себя и вспомнить, что свою квартиру товарищ Андреева получила в 2017 году и обманутым дольщиком не является».
«Работать с Аллой Андреевой по проблемным объектам долевого строительства ни я, ни Женя Барановский, не Алексей Золотов не будем. Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку. Затронуты честь и достоинство меня и моих коллег!» — написал Албин в заключение. Вместе с тем чиновник выразил сочувствие по поводу гибели мужа Андреевой, однако, по его словам, «в этой истории, трагедии, был еще один погибший, но Алла о нем не вспоминает».