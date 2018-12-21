Корпоративы силовиков и школьные елки отменяют из-за угрозы терактов

«Сотрудники силовых ведомств обычно тоже устраивают вечеринки перед Новым годом: например, собираются в кафе с женами, все же живые люди. В этот раз многие такие мероприятия отменяются — говорят, что существует реальная угроза диверсий... Вероятно, правоохранительные органы обладают соответствующей оперативной информацией», — рассказал Филатов.





Также ограничить новогодние мероприятия посоветовали школам и детским садам в некоторых регионах. Согласно рекомендациям чиновников, елки и утренники будут проводиться на территории учебных заведений, а не во дворцах творчества или культурно-развлекательных комплексах. Причиной также назвали «террористическую угрозу» перед праздниками.





Ограничения коснулись и бизнеса: в нескольких компаниях, организующих праздники, заявили, что в этом году чиновники не предоставляют их сотрудникам доступ на крыши многоэтажных домов, ссылаясь на повышенный риск терактов. По задумке предприятий, один из вариантов появления Деда Мороза включает в себя спуск по веревке с крыши дома до окна нужной квартиры.