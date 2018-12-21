Корпоративы силовиков и школьные елки отменяют из-за угрозы терактов

Сотрудники силовых структур России отменяют многие из своих корпоративных новогодних празднований в связи с террористической угрозой. В некоторых регионах страны из-за потенциальных терактов ограничивают и детские утренники-елки — правоохранительные органы советуют ограничиться мероприятиями на территории школы из соображений безопасности. Об этом сообщает издание Ura.ru со ссылкой на вице-президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексея Филатова.
«Сотрудники силовых ведомств обычно тоже устраивают вечеринки перед Новым годом: например, собираются в кафе с женами, все же живые люди. В этот раз многие такие мероприятия отменяются — говорят, что существует реальная угроза диверсий... Вероятно, правоохранительные органы обладают соответствующей оперативной информацией», — рассказал Филатов.
Также ограничить новогодние мероприятия посоветовали школам и детским садам в некоторых регионах. Согласно рекомендациям чиновников, елки и утренники будут проводиться на территории учебных заведений, а не во дворцах творчества или культурно-развлекательных комплексах. Причиной также назвали «террористическую угрозу» перед праздниками.
Ограничения коснулись и бизнеса: в нескольких компаниях, организующих праздники, заявили, что в этом году чиновники не предоставляют их сотрудникам доступ на крыши многоэтажных домов, ссылаясь на повышенный риск терактов. По задумке предприятий, один из вариантов появления Деда Мороза включает в себя спуск по веревке с крыши дома до окна нужной квартиры.
Президент РФ Владимир Путин 20 декабря на своей ежегодной пресс-конференции отметил, что спецслужбы России в последние годы все успешнее борются с терроризмом и экстремизмом. «Ваша задача — закрепить эту тенденцию, держать ситуацию под постоянным и жестким контролем, вскрывать и предотвращать замыслы террористов», — дал напутствие сотрудникам спецслужб глава Кремля.