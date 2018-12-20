Госдума отказалась от новогоднего корпоратива

Госдума не будет проводить корпоратив для депутатов на Новый год, заявила председатель комитета нижней палаты по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Многие депутаты, по ее словам, уже уехали работать в регионы после завершения осенней сессии. 18 и 19 декабря состоялись последние в уходящем году пленарные заседания, на которых были приняты 39 законопроектов.





«Новогоднего корпоратива в Государственной думе не запланировано и не будет, — сказала Савастьянова. — Осенняя сессия... закончилась, но это не означает, что у депутатов начались каникулы. Мы продолжаем свою работу, парламентарии выехали в регионы, чтобы до конца года успеть завершить запланированные дела для своих избирателей».