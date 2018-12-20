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Госдума отказалась от новогоднего корпоратива
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Госдума отказалась от новогоднего корпоратива

В 2017 году депутаты тоже не праздновали Новый год на работе

В 2017 году депутаты тоже не праздновали Новый год на работе
Коллаж: © Daily Storm

Госдума не будет проводить корпоратив для депутатов на Новый год, заявила председатель комитета нижней палаты по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Многие депутаты, по ее словам, уже уехали работать в регионы после завершения осенней сессии. 18 и 19 декабря состоялись последние в уходящем году пленарные заседания, на которых были приняты 39 законопроектов.


«Новогоднего корпоратива в Государственной думе не запланировано и не будет, — сказала Савастьянова. — Осенняя сессия... закончилась, но это не означает, что у депутатов начались каникулы. Мы продолжаем свою работу, парламентарии выехали в регионы, чтобы до конца года успеть завершить запланированные дела для своих избирателей».


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19 декабря Госдума завершила осеннюю сессию. В последние два дня депутаты, в частности, декриминализовали статью 282 УК РФ об экстремизме по предложению президента Владимира Путина, утвердили законопроект об ответственном обращении с животными и ужесточили наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции.


Отказаться от праздников в стенах Госдумы решил ее глава Вячеслав Володин еще с приходом на пост осенью 2016 года. До этого депутаты ярко праздновали Новый год. Володин ввел противоположные негласные правила и теперь парламентарии ведут себя скромнее, а увеселительные мероприятия проводят в других местах.


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