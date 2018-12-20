Украинские депутаты приняли закон о русской церкви и устроили драку

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Александр Бригинец считает, что если государство признано агрессором, то церковь, чей центр находится в стране-агрессоре, должна иметь в своем названии полное именование той церкви, к которой она относится.





«В данном случае речь идет о том, что, если есть какая-то церковь, которая есть в единстве или подчинена церкви российской, она должна называться не украинской, а русской», — отметил он. Депутат пояснил, что соответствующее единство будет определяться двумя параллельными способами — через уставные документы самой церкви, зарегистрированной в Украине, или же через документы той церкви, которая есть в России.