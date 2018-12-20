Украинские депутаты приняли закон о русской церкви и устроили драку

В Верховной раде произошла драка между народными депутатами от «Оппозиционного блока» и «Народного фронта». Потасовка произошла после принятия закона, обязывающего Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указывать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ) как к «центру управления, который находится в стране-агрессоре». Согласно закону, Министерство культуры Украины будет проверять религиозные организации и если у них найдут куратора в России, то обяжут изменить название.
Драку устроил депутат из «Народного фронта» Юрий Береза, который набросился на представителя «Оппозиционного блока» Нестора Шуфрича. Это произошло после того, как Шуфрич сорвал с трибуны плакат с надписью «Агента Путина Медведчука — под суд». Медведчук — председатель движения «Украинский выбор». К Шуфричу подбежали депутаты «Народного фронта», и началась драка.
Потасовка продолжалась недолго, потому что остальные депутаты разнимали дерущихся. После инцидента председатель парламента Андрей Парубий по требованию двух фракций объявил перерыв.
Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Александр Бригинец считает, что если государство признано агрессором, то церковь, чей центр находится в стране-агрессоре, должна иметь в своем названии полное именование той церкви, к которой она относится.
«В данном случае речь идет о том, что, если есть какая-то церковь, которая есть в единстве или подчинена церкви российской, она должна называться не украинской, а русской», — отметил он. Депутат пояснил, что соответствующее единство будет определяться двумя параллельными способами — через уставные документы самой церкви, зарегистрированной в Украине, или же через документы той церкви, которая есть в России.
За законопроект, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви, проголосовали 240 народных депутатов из 289, зарегистрированных в зале. Против проголосовал 31 депутат. Один воздержался, а 17 не голосовали. От «Блока Петра Порошенко» за проголосовали 95 депутатов, от «Народного фронта» — 68, от «Радикальной партии» — 18, от «Самопомочи» — 16, от «Батькивщины» — девять, от группы «Воля народа» — четыре, от группы «Видродження» — два, а внефракционных — 28. От «Оппозиционного блока» ни один депутат не поддержал это решение.