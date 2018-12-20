close
St
Украинские депутаты приняли закон о русской церкви и устроили драку
Новости

Украинские депутаты приняли закон о русской церкви и устроили драку

Потасовка произошла после голосования за закон, по которому каноническую УПЦ могут лишить ее названия.

Потасовка произошла после голосования за закон, по которому каноническую УПЦ могут лишить ее названия.

В Верховной раде произошла драка между народными депутатами от «Оппозиционного блока» и «Народного фронта». Потасовка произошла после принятия закона, обязывающего Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указывать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ) как к «центру управления, который находится в стране-агрессоре». Согласно закону, Министерство культуры Украины будет проверять религиозные организации и если у них найдут куратора в России, то обяжут изменить название.


Драку устроил депутат из «Народного фронта» Юрий Береза, который набросился на представителя «Оппозиционного блока» Нестора Шуфрича. Это произошло после того, как Шуфрич сорвал с трибуны плакат с надписью «Агента Путина Медведчука — под суд». Медведчук — председатель движения «Украинский выбор». К Шуфричу подбежали депутаты «Народного фронта», и началась драка.



Потасовка продолжалась недолго, потому что остальные депутаты разнимали дерущихся. После инцидента председатель парламента Андрей Парубий по требованию двух фракций объявил перерыв.


В РПЦ предупредили о начале гонений священнослужителей и монашества УПЦ МП

Накануне Минюст Украины отменил передачу Свято-Успенской Почаевской лавры канонической Украинской православной церкви 24 ноября 2018

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Александр Бригинец считает, что если государство признано агрессором, то церковь, чей центр находится в стране-агрессоре, должна иметь в своем названии полное именование той церкви, к которой она относится. 


«В данном случае речь идет о том, что, если есть какая-то церковь, которая есть в единстве или подчинена церкви российской, она должна называться не украинской, а русской», — отметил он. Депутат пояснил, что соответствующее единство будет определяться двумя параллельными способами — через уставные документы самой церкви, зарегистрированной в Украине, или же через документы той церкви, которая есть в России. 


Экс-глава «Правого сектора» призвал начать охоту на священников УПЦ МП

Дмитрий Ярош назвал священников РПЦ «московскими попами» 17 декабря 2018

За законопроект, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви, проголосовали 240 народных депутатов из 289, зарегистрированных в зале. Против проголосовал 31 депутат. Один воздержался, а 17 не голосовали. От «Блока Петра Порошенко» за проголосовали 95 депутатов, от «Народного фронта» — 68, от «Радикальной партии» — 18, от «Самопомочи» — 16, от «Батькивщины» — девять, от группы «Воля народа» — четыре, от группы «Видродження» — два, а внефракционных — 28. От «Оппозиционного блока» ни один депутат не поддержал это решение.


Чаплин: После того как Украина получит томос, начнется захват приходов и храмов УПЦ

По мнению священнослужителя, раскол церкви на Украине — лишь часть плана по уничтожению истинной веры в Иисуса Христа 18 декабря 2018