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Порошенко готовит Украину к «полномасштабному вторжению России»
Новости

Порошенко готовит Украину к «полномасштабному вторжению России»

Киев все чаще заявляет, что Россия наращивает военную группировку на границах с Украиной

Киев все чаще заявляет, что Россия наращивает военную группировку на границах с Украиной
Фото: © president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко, общаясь с военными в Донбассе, заявил, что Россия увеличивает группировку войск на границе и готовится к полномасштабному вторжению, сообщает агентство УНИАН. Украинские СМИ следят за каждым движением российских войск в Крыму и в Азовском море. В свою очередь в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР заявляют о чрезмерной активности украинских силовиков.


«Мы сейчас расцениваем такие действия РФ как целенаправленное наращивание вооруженных сил на нашей украинской границе, как предпосылку для полномасштабного вторжения РФ на нашу землю», сказал Петр Порошенко.


Также украинский лидер заявил о необходимости «иметь оружие, подготовку, надлежащий уровень готовности, для того чтобы встретить врага».


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УНИАН сегодня, 20 декабря, написало, что две колонны российской техники перемещаются по Крыму, — агентство расценило это как военную активность России. В это же время разведывательный корабль Британии вошел в порт Одессы, а американские самолеты патрулируют Черное море вдоль российской морской границы.



Ранее Порошенко сообщил, что в районе Азовского моря Россия увеличила группировку, чтобы оккупировать море. Портал «Новороссия» сообщает, что Украина разместила на границе с ЛНР четыре самоходные артиллерийские установки «Акация», летают беспилотные разведывательные аппараты. Утром в ДНР рассказали о 20 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ за одни сутки.


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