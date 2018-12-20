Порошенко готовит Украину к «полномасштабному вторжению России»

Президент Украины Петр Порошенко, общаясь с военными в Донбассе, заявил, что Россия увеличивает группировку войск на границе и готовится к полномасштабному вторжению, сообщает агентство УНИАН. Украинские СМИ следят за каждым движением российских войск в Крыму и в Азовском море. В свою очередь в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР заявляют о чрезмерной активности украинских силовиков.
«Мы сейчас расцениваем такие действия РФ как целенаправленное наращивание вооруженных сил на нашей украинской границе, как предпосылку для полномасштабного вторжения РФ на нашу землю», — сказал Петр Порошенко.
Также украинский лидер заявил о необходимости «иметь оружие, подготовку, надлежащий уровень готовности, для того чтобы встретить врага».
УНИАН сегодня, 20 декабря, написало, что две колонны российской техники перемещаются по Крыму, — агентство расценило это как военную активность России. В это же время разведывательный корабль Британии вошел в порт Одессы, а американские самолеты патрулируют Черное море вдоль российской морской границы.
Ранее Порошенко сообщил, что в районе Азовского моря Россия увеличила группировку, чтобы оккупировать море. Портал «Новороссия» сообщает, что Украина разместила на границе с ЛНР четыре самоходные артиллерийские установки «Акация», летают беспилотные разведывательные аппараты. Утром в ДНР рассказали о 20 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ за одни сутки.