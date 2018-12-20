Максим Шевченко: Путин знает все об убийстве в ЦАР

Член движения «Левый Фронт» журналист Максим Шевченко на своей странице в Facebook написал, что он разочарован ответом на вопрос о гибели российских журналистов летом в ЦАР, который дал Владимир Путин на большой пресс-конференции. Шевченко считает, что президент в действительности все знает о преступлении, хотя публично заявляет, что не вся информация об обстоятельствах гибели журналистов есть в распоряжении российской стороны.
«Из путинского ответа создалось устойчивое ощущение, что он все знает, ему все доложено. Но он, высокомерно и грубо манипулируя сознанием общественности, пытается скрыть следы преступления», — написал Шевченко.
Журналисты «Центра управления расследованиями» (ЦУР), который финансируется миллиардером Михаилом Ходорковским, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской Республике 30 июля. В редакции ЦУР утверждали, что в Африке они собирались снять документальный фильм о деятельности российских наемников на Черном континенте.
Разбор ответа Путина, составленный Шевченко, сильно эмоционален, — погибший в Африке Орхан Джемаль был другом представителя «Левого Фронта». Его возмутило то, что Путин, отвечая на вопрос о гибели Джемаля, Расторгуева и Радченко, вспомнил про ситуацию с гибелью российских корреспондентов на Украине, — по мнению Шевченко, это намеренная попытка увести внимание в сторону от главной проблемы. «Примитивный обычный примем оперативника средней руки», — написал Шевченко.
Утверждения Путина о том, что журналисты погибли от рук представителей местных бандитских группировок, Шевченко назвал «чушью», которую Путин «продолжает нам вливать в уши».
Заявление российского лидера о том, что правоохранители в РФ получили еще не всю информацию об обстоятельствах гибели россиян в ЦАР также не выдерживает критики, по мнению Шевченко. Журналист написал, что вся информация уже есть в руках российских следователей, и «если выяснится, что российские власти прекрасно знали, как и кем были убиты российские же граждане-журналисты, и скрывали это знание — новые санкции будут вполне оправданы».
Шевченко 5 августа заявил, что чиновники по халатности потеряли свидетельство о смерти Джемаля.