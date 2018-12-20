Максим Шевченко: Путин знает все об убийстве в ЦАР

Заявление российского лидера о том, что правоохранители в РФ получили еще не всю информацию об обстоятельствах гибели россиян в ЦАР также не выдерживает критики, по мнению Шевченко. Журналист написал, что вся информация уже есть в руках российских следователей, и «если выяснится, что российские власти прекрасно знали, как и кем были убиты российские же граждане-журналисты, и скрывали это знание — новые санкции будут вполне оправданы».