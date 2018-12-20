Путин после большой пресс-конференции пообщался со слабовидящей девочкой

Девушка получила возможность пообщаться с первым лицом государства после того, как Путин в начале декабря узнал о ее заветной мечте, посетив форум добровольцев. Волонтеры рассказали ему о проекте «Мечтай со мной», в рамках которого тяжелобольные дети прикрепляют к специальной доске конверты с письмами со своими пожеланиями. Один из таких конвертов тогда взял Путин, и в нем было письмо Парпиевой.