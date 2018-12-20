Путин после большой пресс-конференции пообщался со слабовидящей девочкой

Президент России Владимир Путин после завершения ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопросы 17-летней Регины Парпиевой. Ее мечтой было взять интервью у президента. У девушки серьезные проблемы со зрением — она не видела Путина, но после окончания своего небольшого 20-минутного интервью попросила его дать себя потрогать.
Путин ответил на вопросы Парпиевой в том числе о том, трудно ли быть главой государства и что он хочет в качестве подарка на Новый год. «Мое желание простое — чтобы все желания исполнялись» — так Путин ответил на вопрос о новогоднем подарке.
Парпиева после интервью подарила Путину мягкую игрушку, сделанную своими руками. В ответ президент подарил девушке-инвалиду гаджеты и билеты на концерт.
Девушка получила возможность пообщаться с первым лицом государства после того, как Путин в начале декабря узнал о ее заветной мечте, посетив форум добровольцев. Волонтеры рассказали ему о проекте «Мечтай со мной», в рамках которого тяжелобольные дети прикрепляют к специальной доске конверты с письмами со своими пожеланиями. Один из таких конвертов тогда взял Путин, и в нем было письмо Парпиевой.
20 декабря Владимир Путин провел свою ежегодную большую пресс-конференцию. Мероприятие прошло уже в 14-й раз и впервые после победы Путина на президентских выборах в марте.