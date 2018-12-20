Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке

Если проступок совершен больше года назад, злоумышленник будет освобожден от наказания. А если хулигана приговорили к принудительным работам за уголовный проступок, то его ждет условно-досрочное освобождение после отработки четверти срока, говорится в предложенном законопроекте.





Летом 2016 года Госдума приняла внесенный Верховным судом законопроект о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса. В частности, речь шла о побоях, неуплате алиментов и некоторых других правонарушениях. О том, что Верховный суд предлагает внести в Думу законопроект об уголовном проступке, стало известно в октябре 2017 года.