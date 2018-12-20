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Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке
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Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке

Несовершеннолетних, которые впервые совершили уголовный проступок, не будут сажать в тюрьму

Несовершеннолетних, которые впервые совершили уголовный проступок, не будут сажать в тюрьму
Фото: © Агенство Москва / Никеричев Андрей

Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке, который предполагает создание промежуточной категории между уголовным и административным правонарушением. Несовершеннолетних, которые впервые совершили уголовный проступок, не будут сажать в тюрьму.


Проект закона зарегистрирован в нижней палате парламента, сообщается на сайте Госдумы. Верховный суд предлагает дополнить часть 2 статьи 15 Уголовного кодекса положением о том, что «преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, признается уголовным проступком».


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В законопроекте также предлагается перевести такие преступления, как вандализм, клевета, продажа алкоголя несовершеннолетним, нарушение авторских прав и неприкосновенность жилища, в категорию уголовных проступков. Несовершеннолетние смогут избежать ответсвенности, если уголовный проступок совершен впервые. Также Верховный суд предлагает не наказывать за преступления легкой или средней степени тяжести, не попадающие в категорию проступков, если они были совершены впервые и хулиган возместил ущерб.


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Если проступок совершен больше года назад, злоумышленник будет освобожден от наказания. А если хулигана приговорили к принудительным работам за уголовный проступок, то его ждет условно-досрочное освобождение после отработки четверти срока, говорится в предложенном законопроекте.


Летом 2016 года Госдума приняла внесенный Верховным судом законопроект о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса. В частности, речь шла о побоях, неуплате алиментов и некоторых других правонарушениях. О том, что Верховный суд предлагает внести в Думу законопроект об уголовном проступке, стало известно в октябре 2017 года.


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