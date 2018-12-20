Путин помиловал пятерых осужденных россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании пятерых осужденных россиян. Решения приняты, исходя из принципов гуманности. Согласно документам, четверо из помилованных освобождаются от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы, а с Татьяны Стокласко снимается и судимость. Указы размещены на официальном правовом интернет-портале и вступают в силу через 10 дней после их публикации.





Согласно опубликованным президентским указам, Борис Небреев, Виктор Свободин, Олег Тараненко, Александр Артюх, ранее совершившие различные преступления и осужденные за это, освобождены от отбывания наказания. Указ о помиловании Татьяны Стокласко предусматривает не только ее досрочный выход на свободу, но и снятие с нее судимости. Все помилованные главой государства имеют первую судимость и полностью раскаялись в содеянных преступлениях.





В 2018 году это первые указы президента России о помиловании осужденных. В 2017 году Владимир Путин дал свободу четырем заключенным. Среди них Марина Джанджгава и Анник Кесян, осужденные по делу о государственной измене за отправку СМС своим знакомым из Грузии с информацией о передвижении российских войск на территории Южной Осетии.