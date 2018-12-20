Слуцкий назвал украинских депутатов потерявшими ум и совесть

По его словам, это решение — не только нонсенс, так как мирской законодательный орган диктует название Церкви, но это еще и крупнейший подлог. Ведь у Церкви, пребывающей на киевской земле тысячу лет, отнимают имя, чтобы передать его раскольнической структуре, которой от роду три дня.