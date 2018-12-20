Слуцкий назвал украинских депутатов потерявшими ум и совесть

Верховная рада Украины одобрила законопроект, который лишает каноническую Украинскую православную церковь ее названия. За документ проголосовали 240 депутатов, для принятия необходимо 226 голосов.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что это решение носит русофобский характер.
«Рада сегодня приняла антицерковный и направленный на поддержание раскола православных на Украине закон о смене названия УПЦ. К сожалению, молитвы тысяч ее прихожан не были услышаны. Никто не смог вразумить потерявших остатки ума и совести украинских депутатов», — отметил Слуцкий.
По его словам, это решение — не только нонсенс, так как мирской законодательный орган диктует название Церкви, но это еще и крупнейший подлог. Ведь у Церкви, пребывающей на киевской земле тысячу лет, отнимают имя, чтобы передать его раскольнической структуре, которой от роду три дня.
«Это очередное русофобское вмешательство в дела религии и издевательство над верующими. И это только ради того, чтобы получить похвалу у своих американских хозяев», — возмутился парламентарий.