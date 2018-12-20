Генассамблея ООН приняла резолюции по дипломатическим объектам России в США

Генеральная Ассамблея ООН приняла две резолюции по ситуации с дипломатической собственностью России в США, подвергшейся противоправным действиям со стороны американских властей. В одну из них по инициативе российской делегации включен призыв отменить ограничения на перемещение дипломатов и ускорить выдачу виз лицам, которые прибывают в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН.
Генассамблея ООН обновила уже действующую резолюцию по безопасности дипломатических представительств. В документе сделан акцент на необходимость «строгого соблюдения государствами правил, касающихся неприкосновенности помещений посольств и консульств», сообщает ТАСС.
Специальной резолюцией Генассамблея, содержащей включенный по инициативе российской делегации призыв к американским властям «незамедлительно снять любые незаконные ограничения в отношении помещений постпредства» в Ойстер-бэй, «отменить 40-километровую зону», ограничивающую перемещения дипломатов, и ускорить выдачу виз лицам, которые прибывают в Нью-Йорк для участия в мероприятиях и по делам в ООН.
Представитель России в Генассамблее ООН Максим Мусихин заявил, что российская делегация не будет выражать признательность США как стране пребывания штаб-квартиры ООН из-за ее неправомерных действий. По его словам, выражение признательности в этих условиях будет «выглядеть нелепо». «Власти США встали на путь повсеместного нарушения своих обязательств по соглашению о штаб-квартире ООН и другим применимым международным договорам», — приводит его слова ТАСС.
31 августа 2017 года госдепартамент США направил ноту, согласно которой РФ должна закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско, а также два дипломатических представительства страны в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что это решение принял лично президент Дональд Трамп.
26 марта 2018 года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генконсульства России в арендованном помещении, а также резиденции генерального консула, относящееся к дипломатической собственности.
Россия расценила захват дипломатической собственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты. Президент Владимир Путин заявил, что США повели себя «в хамской манере», когда закрывали генконсульство РФ в Сан-Франциско. Глава государства также поручил МИД оспорить через суд запрет на пользование зданиями консульства и торгпредств на территории Соединенных Штатов.
В сентябре текущего года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН сообщил, что Москва наняла юристов, которые представят ее в американском суде по иску в отношении возврата дипломатической собственности.
Ранее профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин рассказал Daily Storm, что иск Москвы к Вашингтону по поводу обысков в генконсульстве в Сан-Франциско и еще двух дипломатических представительствах — это вопрос имиджа. Благодаря этому делу Россия покажет мировому сообществу, что выступает исключительно за законные и правовые способы решения споров.