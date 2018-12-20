Генассамблея ООН приняла резолюции по дипломатическим объектам России в США

Генеральная Ассамблея ООН приняла две резолюции по ситуации с дипломатической собственностью России в США, подвергшейся противоправным действиям со стороны американских властей. В одну из них по инициативе российской делегации включен призыв отменить ограничения на перемещение дипломатов и ускорить выдачу виз лицам, которые прибывают в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН.





Генассамблея ООН обновила уже действующую резолюцию по безопасности дипломатических представительств. В документе сделан акцент на необходимость «строгого соблюдения государствами правил, касающихся неприкосновенности помещений посольств и консульств», сообщает ТАСС.





Специальной резолюцией Генассамблея, содержащей включенный по инициативе российской делегации призыв к американским властям «незамедлительно снять любые незаконные ограничения в отношении помещений постпредства» в Ойстер-бэй, «отменить 40-километровую зону», ограничивающую перемещения дипломатов, и ускорить выдачу виз лицам, которые прибывают в Нью-Йорк для участия в мероприятиях и по делам в ООН.





Представитель России в Генассамблее ООН Максим Мусихин заявил, что российская делегация не будет выражать признательность США как стране пребывания штаб-квартиры ООН из-за ее неправомерных действий. По его словам, выражение признательности в этих условиях будет «выглядеть нелепо». «Власти США встали на путь повсеместного нарушения своих обязательств по соглашению о штаб-квартире ООН и другим применимым международным договорам», — приводит его слова ТАСС.