Перечень оснований для личного досмотра в России хотят расширить

Министерство внутренних дел России подготовило поправки в закон «О полиции». Законопроект ведомства предполагает наделение полицейских полномочиями осуществлять осмотр граждан в границах отдельных территорий и в случае наличия оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи. Кроме того, документ предусматривает возможность проникновения сотрудников МВД в жилые помещения, на земельные участки и территории для задержания подозреваемых в совершении преступления.





«Законопроектом полиции предоставляется право осуществлять в границах отдельных территорий и на важных объектах осмотр граждан, находящихся при них вещей (предметов, механизмов, веществ), транспортных средств и перевозимых грузов с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, с применением в случае необходимости технических средств, для предупреждения проноса (провоза) предметов, свободный оборот которых запрещен или ограничен», — говорится в сообщении на сайте ведомства.





В МВД также предлагают дополнить список оснований для личного досмотра граждан, добавив в него предположение сотрудника полиции о том, что человек скрывает при себе предметы кражи. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, это необходимо для «пресечения хищений чужого имущества».





Наделить полицейских правом вскрывать транспортные средства в ведомстве хотят для «спасения граждан», если их жизни и здоровью угрожает опасность или они нуждаются в медицинской помощи. Кроме того, сотрудники полиции могут вскрывать автомобили в случае, если в нем находятся лица, совершившие или совершающее преступление.





Также в ведомстве предлагают дополнить статью 15 ФЗ «О полиции» нормой, предусматривающей возможность проникновения полицейских в помещения и территории для задержания подозреваемых в совершении преступления. Законопроект детализирует порядок информирования собственников о проникновении сотрудника полиции в помещение, отмечается в записке.





«Принятие законопроекта позволит качественно повысить правовой потенциал деятельности полиции по защите граждан от противоправных посягательств», — подчеркнули в МВД.