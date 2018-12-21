Трамп объявил отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса

«Генерал Джим Мэттис уйдет в отставку с почестями в конце февраля [следующего года] после двух лет службы на посту министра обороны. Во время нахождения Джима на посту, мы достигли огромного прогресса, особенно в закупке новой боевой техники. Генерал Мэттис был отличным помощником в попытках заставить наших союзников и другие страны выполнять свои военные обязательства», — написал Трамп и добавил, что о кандидатуре преемника Мэттиса сообщит позднее.





﻿Согласно источникам Reuters, глава Пентагона подал заявление об отставке самостоятельно и без давления со стороны Белого дома. В своем письме Трампу он пожелал президенту найти ему замену, с которой американский лидер будет ладить лучше по различным вопросам. В частности, Мэттис отметил, что считает важнейшим пунктом мощи США их «уважительные» отношения с союзниками и партнерами государства на мировой политической арене.