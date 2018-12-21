Трамп объявил отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса

Глава Пентагона Джеймс Мэттис покинет свой пост главы Пентагона в феврале следующего года, заявил президент США Дональд Трамп через Twitter. Заявление об уходе подал сам Мэттис из-за серьезных различий во взглядах между ним и главой Белого дома, и американский лидер не давил на него в этом отношении, сообщает Reuters со ссылкой на текст письма министра обороны США и представителей администрации Трампа.
«Генерал Джим Мэттис уйдет в отставку с почестями в конце февраля [следующего года] после двух лет службы на посту министра обороны. Во время нахождения Джима на посту, мы достигли огромного прогресса, особенно в закупке новой боевой техники. Генерал Мэттис был отличным помощником в попытках заставить наших союзников и другие страны выполнять свои военные обязательства», — написал Трамп и добавил, что о кандидатуре преемника Мэттиса сообщит позднее.
Согласно источникам Reuters, глава Пентагона подал заявление об отставке самостоятельно и без давления со стороны Белого дома. В своем письме Трампу он пожелал президенту найти ему замену, с которой американский лидер будет ладить лучше по различным вопросам. В частности, Мэттис отметил, что считает важнейшим пунктом мощи США их «уважительные» отношения с союзниками и партнерами государства на мировой политической арене.
Слухи о том, что Трамп может отправить главу Пентагона в отставку, ходили с сентября этого года. Американские СМИ неоднократно сообщали со ссылкой на различные источники в Белом доме, что Мэттис и Трамп имеют серьезные расхождения по вопросам внешней политики — в особенности отношения США с НАТО, политике относительно КНДР и выходу Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. Сам американский президент поначалу заявлял, что у них с главой Пентагона «отличные отношения».
Джеймс Мэттис занял пост министра обороны США в январе 2017 года после избрания Трампа президентом. До этого он в 2007-2010 годах возглавлял межвидовое командование вооруженных сил США, а с 2010 по 2013 был главой центрального командования американской армии, и руководил действиями в Ираке, Афганистане и на Ближнем Востоке, включая Сирию, Иран и Йемен.