Песков: Порошенко будет обострять отношения с Россией ради рейтинга

Президент Украины Петр Порошенко пойдет на дальнейшее обострение отношений с РФ, чтобы укрепить свою позицию перед грядущими выборами, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также представитель Кремля выразил мнение, что Вашингтон «вынужден нянчиться» с украинским главой, поскольку США вложили «слишком много ресурсов» в текущие киевские власти, чтобы отказаться от предоставления им поддержки сейчас.
«Самое опасное в этой ситуации — это то, что сам президент Порошенко будет идти на дальнейшее обострение ситуации с тем, чтобы воспользоваться этим в своих электоральных интересах... К сожалению, Вашингтон должен нянчиться с Порошенко, даже несмотря на его достаточно слабые электоральные позиции... Вашингтон должен поддерживать Порошенко, на реальное положение дел Вашингтон вынужден закрывать глаза, что он и делает», — заявил Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
По мнению представителя Кремля, США слишком много содействовали текущим киевским властям, чтобы отказать им в поддержке сейчас и потерять какие-либо возможные «дивиденды» с российско-украинского политического конфликта. «Мы нисколько не сомневаемся, что такая позиция будет продолжаться и дальше», — высказал мнение он.
Главной жертвой инцидента в Керченском проливе стали российско-украинские отношения, заявил Песков. По его словам, Порошенко будет продолжать пытаться заработать рейтинг любыми возможными способами. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что, по его мнению, украинский лидер не сумеет вынудить Россию изменить свою позицию по вопросам политического конфликта между Киевом и Москвой. Представитель Кремля напомнил, что территории самопровозглашенных республик Донбасса, ДНР и ЛНР, получают поддержку от РФ, тогда как Киев отказался выплачивать жителям республик социальные выплаты и поставлять жизненно необходимые ресурсы, включая лекарства.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на своей ежегодной пресс-конференции, что украинских моряков посылали в Керченский пролив на смерть. Глава Кремля выразил мнение, что отсутствие смертей при задержании украинских суден «вызвало большое неудовольствие» среди киевских властей, но задачу по поднятию рейтинга Порошенко акция выполнила.
25 ноября пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три судна Военно-морских сил Украины, нарушивших ранее границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ. В связи с инцидентом Совет национальной безопасности (СНБО) Украины и президент страны Петр Порошенко рекомендовали Верховной раде ввести военное положение в стране сроком на 60 дней. Украинский лидер заявил об «очередном акте неприкрытой агрессии» со стороны РФ.