Песков: Порошенко будет обострять отношения с Россией ради рейтинга

«Самое опасное в этой ситуации — это то, что сам президент Порошенко будет идти на дальнейшее обострение ситуации с тем, чтобы воспользоваться этим в своих электоральных интересах... К сожалению, Вашингтон должен нянчиться с Порошенко, даже несмотря на его достаточно слабые электоральные позиции... Вашингтон должен поддерживать Порошенко, на реальное положение дел Вашингтон вынужден закрывать глаза, что он и делает», — заявил Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.





По мнению представителя Кремля, США слишком много содействовали текущим киевским властям, чтобы отказать им в поддержке сейчас и потерять какие-либо возможные «дивиденды» с российско-украинского политического конфликта. «Мы нисколько не сомневаемся, что такая позиция будет продолжаться и дальше», — высказал мнение он.





Главной жертвой инцидента в Керченском проливе стали российско-украинские отношения, заявил Песков. По его словам, Порошенко будет продолжать пытаться заработать рейтинг любыми возможными способами. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что, по его мнению, украинский лидер не сумеет вынудить Россию изменить свою позицию по вопросам политического конфликта между Киевом и Москвой. Представитель Кремля напомнил, что территории самопровозглашенных республик Донбасса, ДНР и ЛНР, получают поддержку от РФ, тогда как Киев отказался выплачивать жителям республик социальные выплаты и поставлять жизненно необходимые ресурсы, включая лекарства.